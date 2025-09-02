AI es ‘divisivo’ para trabajadores de la industria de la animación: informe Luminate

Las compañías de entretenimiento y medios están explorando cada vez más IA generativaY la industria de la animación está lidiando con preguntas divisivas sobre cómo integrar las herramientas con IA en el proceso creativo y el flujo de trabajo de producción.

Esa es una de las conclusiones clave en un nuevo informe, «Animación e IA», del proveedor de datos de entretenimiento Luminate. La animación es un género probado para que los estudios y los streamers inviertan como un medio para atraer y retener a los espectadores de adultos y niños en sus plataformas. A saber, el de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Recientemente se convirtió en la película original más transmitida en la historia de Netflix.

La encuesta de EE. UU. Entertainment 365 de Luminate, los fanáticos del cine de anime son los más propensos a ser los espectadores frecuentes, ya que la encuesta mostró que el 29% de las audiencias han visto tres o más películas de anime en los cines en los últimos tres meses.

Cortesía de Luminate

En comparación con otros géneros cinematográficos, el anime encabezó todas las demás categorías de películas. Los fanáticos de los géneros de animación también demostraron estar entre los mayores usuarios de las plataformas de transmisión. Netflix, por ejemplo, representa el 76% de los usuarios que usan el transmisor para ver contenido animado. Las películas animadas y las series de televisión son más pronunciadas para Hulu y Disney+ también, por luminado.

Aunque la animación se ha convertido en un punto de interés para los principales estudios y streamers, el uso de la IA generativa dentro de la industria de la animación sigue siendo divisiva, en gran parte debido a diferentes puntos de vista sobre su impacto. Según Luminate, los defensores de la IA generativa lo ven como una tecnología revolucionaria que puede acelerar la producción y reducir los costos, mientras que otros ven desafíos potenciales.

Los críticos y los artistas tradicionales consideran la IA generativa como tecnología «sucia» y han expresado preocupaciones sobre sus implicaciones legales, creativas y éticas. Cuestiones como el raspado de datos, los derechos de IP, la pérdida de control creativo, los límites éticos y los impactos en la seguridad laboral contribuyen a la división. Luminate señala que los artistas de concepto y guiones gráficos, artistas de VFX y desarrolladores de juegos son percibidos como uno de los roles más impactados en los próximos dos años.

