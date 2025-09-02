Man United tiene una razón de 490 días para evitar la alternativa de transferencia de Carlos Baleba después de £ 215 millones en U giro

Last Manchester United Transfer News Si un nuevo nombre está vinculado al fortalecimiento del centrocampista de Ruben Amorim

Romeo Lavia (Imagen: Chelsea FC a través de Getty Images)

Manchester United decidió perseguir a un mediocampista en la ventana de transferencia de verano, en su lugar, elegir un ataque nuevo y otro guardián.

Después de que Matheus Cunha llegó de Wolves en junio, los Rojos Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko firmaron para completar la revisión de Amorim de la línea de avance.

El día de la fecha límite, Senne Lammens los siguió desde Royal Amberes para competir por la camiseta número 1. Se gastaron más de £ 215 millones para corregir la humillante temporada del año pasado, pero habrá alarmas dentro del equipo.

La noticia de Manchester Evening ha informado que United no ha considerado una prioridad en la ventana debido a las opciones disponibles.

Bruno Fernandes rechazó anteriormente un traslado a Arabia Saudita en la ventana y cada vez que Casemiro se fue en todas partes. La pareja ha sido la primera opción de Amorim en los primeros tres partidos de la Premier League con Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte esperando en las alas por su oportunidad.

Como se informó a gran escala durante la ventana, United preguntó sobre Carlos Baleba y se disuadió rápidamente de la apreciación de £ 100 millones de Brighton. Morten Hjulmand, Ederson y Angelo Stiller estaban conectados.

Adam Wharton fue el otro nombre estudido en la cosecha del número 6 en el radar de United. Nuevamente, la apreciación de la estrella del Crystal Palace significó que Jason Wilcox y Omar Berrada no tenían oportunidad de negociar un movimiento.

La ventana de transferencia ahora está cerrada y United tendrá que trabajar con cuatro que están disponibles para Amorim o buceo en el mercado de agentes libres. Enero ofrece otra oportunidad de trabajar en el centro del campo, pero el mercado de invierno es tradicionalmente un período más difícil de hacer negocios.

Sin embargo, de vez en cuando, se agregarán nuevos nombres al radar de United y el Romeo Lavia del Chelsea es el más nuevo. El Miguel Delaney de The Independent ha afirmado que la antigua Starlet de la Academia de Manchester City aparece si es un posible objetivo solo dos años después de su traslado a Stamford Bridge.

«El final de la ventana significa naturalmente el comienzo de la especulación para enero, especialmente debido a la compañía que no se hizo», dijo en su binnenvoetnieuwsbrief. «Manchester United todavía quiere un centrocampista.

«Espere United for Carlos Baleba de Brighton, aunque algunos expertos se han preguntado si un acuerdo podría cerrarse con Romeo Lavia del Chelsea».

Romeo Lavia ha pasado más tiempo, lesionado que disponible para Chelsea (Imagen: Chelsea FC a través de Getty Images)

Cuando estaba en Southampton, Lavia era uno de los centrocampistas defensivos más emocionantes. De 19 años, le costó al Chelsea un primer £ 53 millones y en dos años solo jugó 23 veces.

La lesión ha afectado su progreso y lo obligó a perder 73 juegos. Según Transfermarkt, las lesiones en los isquiotibiales han sido su mayor problema, por lo que se mantiene fuera durante 291 días. En total, Lavia perdió no menos de 490 días desde que se mudó al Chelsea.

Desafortunadamente, los problemas musculares pueden convertirse en un problema constante para los jugadores. Por el momento, el registro de lesiones de Lavia es una razón suficiente para que United se mantenga lo más lejos posible del centrocampista.

