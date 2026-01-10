Kudus Regent ayuda a los propietarios de casas que se derrumbaron debido a la erosión del río

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, entregó asistencia en forma de efectivo y paquetes de alimentos básicos a los residentes de la aldea de Purwosari, distrito urbano de Kudus, cuyas paredes traseras colapsaron debido a las fuertes corrientes del río cuando la lluvia cayó con alta intensidad.

«Las casas de los residentes afectados por la erosión del agua del río se encuentran en la aldea de Purwosari, distrito de Kota (Kudus). Estamos aquí con amigos del OPD para brindar asistencia del Departamento Social, BPBD y el distrito de Kota», dijo el sábado el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, al margen de la entrega de paquetes de alimentos básicos, mantas y dinero en efectivo en Kudus.

Según él, esta asistencia fue una forma de atención y presencia del gobierno local para los vecinos afectados por el desastre.

Espera que la ayuda en forma de necesidades básicas, dinero y materiales de emergencia pueda aliviar la carga de los residentes afectados por desastres naturales. El gobierno regional también seguirá brindando asistencia y evaluando las consecuencias del desastre.

Instó al público a permanecer alerta ante la posibilidad de nuevos desastres, especialmente durante condiciones climáticas extremas.

Se pide a los residentes que busquen inmediatamente un lugar seguro en caso de fuertes lluvias y vientos y que eviten construir casas demasiado cerca de las orillas del río.

«Seguimos llevando a cabo esfuerzos de socorro en casos de desastre, empezando por la plantación de árboles, el fortalecimiento de acantilados escarpados, la concientización sobre desastres, hasta la limpieza y normalización de los ríos. También recordamos al público que no arroje basura descuidadamente, especialmente en los ríos, ya que puede obstaculizar el flujo de agua y causar inundaciones», dijo.

Según la evaluación temporal de BPBD Kudus, también se produjeron inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos en otros lugares como las zonas de Colo, Mejobo, Ngembal, Kesambi y varios lugares de la ciudad de Kudus. La mayoría de los incidentes fueron causados ​​por montones de desechos en ríos y puentes que obstruyeron el flujo de agua, pero estos fueron manejados por oficiales conjuntos.

Ahmad Qosim, víctima de las inundaciones cuya casa se derrumbó, dijo que estaba agradecido por la ayuda del gobierno de Kudus Regency.

Dijo que el incidente tuvo lugar el viernes (1 de septiembre), alrededor de las 7 p.m. WIB, mientras dormía en su habitación.

«Cuando escuché el sonido de una pared derrumbándose, me desperté. De repente, las paredes del dormitorio trasero, incluida la pared de la sala, habían desaparecido porque sus cimientos habían sido erosionados por el aumento del agua del río», dijo.

Admitió que era la primera vez en la última década que se daba cuenta de que el caudal de agua del río detrás de su casa había aumentado a cinco metros por encima del lecho del río.

Como resultado de este incidente, dijo, además del colapso de la pared trasera de la casa cerca del río, también fueron arrastrados varios elementos como una mesa de televisión, un armario, ropa y cartas.

«Alhamdulillah, mi familia y yo estamos a salvo, incluido mi hijo que está sentado en la sala de estar», dijo.

Además de la ayuda alimentaria básica, Ahmad Qosim también recibió ayuda de emergencia en forma de materiales temporales de BPBD Kudus, así como asistencia social del Departamento de Servicios Sociales para satisfacer sus necesidades diarias después del incidente.