Si rodeas a los agentes, es razonable creer que es una emboscada – Oficial Legal

chicago, enfermo – El jefe de policía de Chicago, Larry Snelling, ofreció una poderosa conferencia de prensa después de un fin de semana de enfrentamientos entre agentes federales de inmigración y manifestantes. El jefe criticó el comportamiento de las multitudes peligrosas y reiteró la política del departamento que separa las autoridades de inmigración de la policía local, al tiempo que afirmó el deber del CPD de proteger la seguridad pública y las escenas del crimen.

Snelling confirmó que 27 agentes de Chicago se vieron afectados después de que agentes federales desplegaron agentes químicos en el lugar. Aunque no se reportaron heridos graves, el departamento ha presentado informes de incidentes para documentar la exposición y monitorear posibles efectos secundarios.

“Estos hombres y mujeres van allí todos los días”, dijo, destacando los riesgos físicos y de reputación que enfrentan los agentes al responder a incidentes volátiles. Snelling describió las comunicaciones con el liderazgo federal después de los eventos y dijo que la contraparte federal expresó su preocupación por el despliegue de gas.

Orientación para el público y próximos pasos

Snelling advirtió sin rodeos sobre tácticas de protesta peligrosas, diciendo que si los manifestantes se acercan a las fuerzas del orden, incluido ICE, pueden creer razonablemente que se trata de una emboscada.

El departamento llevará a cabo una revisión posterior a los hechos para refinar las tácticas, mejorar la comunicación entre agencias y proteger mejor a los oficiales y residentes durante incidentes futuros. Como dijo Snelling: «Esto no es un juego».