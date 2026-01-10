Paquete turístico a la isla de Komodo desde Lombok con Phinisea

Jacarta – El viaje marítimo de Lombok a Labuan Bajo es conocido como una de las rutas favoritas de los turistas amantes del turismo marítimo y de aventura. Esta ruta ofrece la sensación de navegar a través de una hilera de islas exóticas en las Islas Menores de la Sonda, con un amplio panorama de sabana, un mar azul que se extiende y cielos abiertos que brindan una encantadora belleza natural.

Para los turistas que quieran disfrutar de la exploración natural en mayor profundidad, Viaje a la isla de Komodo desde Lombok Junto con Phinisea ofrece una larga y memorable experiencia de viaje por mar, tanto a través de paquetes de viaje privados como abiertos que permiten a los turistas compartir el viaje con otros participantes.



Isla Padar en el Parque Nacional Komodo

Opciones de paquetes de viaje a Komodo desde Lombok

Hay varias opciones de paquetes de viaje disponibles que pueden adaptarse para adaptarse a la duración, la comodidad y el estilo de cada vacación. Cada paquete ofrece una experiencia de navegación diferente, desde viajes privados exclusivos hasta viajes abiertos llenos de convivencia y aventura:

Viaje Privado 4 Días 3 Noches Lombok – Labuan Bajo

Este paquete está diseñado para viajeros que desean comodidad y privacidad durante los viajes por mar. Con el sistema de viaje privado, los participantes navegan en un barco especial sin estar combinados con otros grupos, por lo que el ambiente de viaje se siente más relajado y flexible.

El viaje comienza en Lombok, a lo largo de las hermosas aguas hasta Labuan Bajo. A lo largo de la ruta, los turistas disfrutarán de vistas panorámicas de la sabana dorada de la isla Kenawa, playas naturales y el mar azul, que aún es muy claro.

Actividades como snorkel, relajarse en la cubierta del barco y disfrutar del atardecer son parte de la experiencia diaria. Este paquete es apto para parejas, familias o grupos pequeños que quieran disfrutar de un viaje exclusivo y con un ritmo más tranquilo.

Viaje Abierto 4 Días 4 Noches Labuan Bajo – Lombok

Para los turistas a quienes les gusta un ambiente social y la aventura juntos, Phinisea también ofrece un viaje abierto de 4 días y 4 noches, que es una opción atractiva. Este viaje combina el encanto salvaje de Komodo con la tranquilidad de Lombok en un viaje equilibrado.

Durante el viaje, los participantes explorarán las islas emblemáticas de la zona de Komodo, disfrutarán de actividades marítimas y experimentarán la vida en un barco durante varias noches.