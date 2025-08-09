Kejari Semarang registra otro caso fugitivo de fraude

SEMARANG (Antara) – La oficina de la ciudad de Semarang City todavía arrestó un caso fugitivo de fraude, cuyo caso ha sido permanente desde hace 12 años.

«El caso de fraude convicto de Adrianus Gunartias Tanoto, fue arrestado en Yakarta», dijo el jefe de la sección de inteligencia de Kejari de la ciudad de Semarang Cakra Nur Budi Hartanto en Semarang, el sábado.

Adrianus era una persona condenada en el mismo caso que el fugitivo arrestado unos días antes, el alias Earlica Sherly.

Se dice que la persona condenada Adrianus fue llevada de inmediato a Semarang Lapas el viernes (8/8) para llevar a cabo una prisión de prisión.

Earlica y Adrianus fueron juzgados en 2012 en el Tribunal de la Ciudad de Semarang por presunto fraude.

En el primer nivel, Earlica y otros dos acusados fueron interrumpidos ante los requisitos de 1,5 años de prisión.

Posteriormente, el fiscal presentó una apelación que posteriormente fue declarada culpable en 2013 por la Corte Suprema.

«La decisión de la Corte Suprema de la República de Indonesia, número 1357 K/PID/2013 del 21 de diciembre de 2013, condenó la prisión por 3 años», agregó.

Cakra agregó que todavía había una persona condenada en el caso que no fue realizada y aún libre.

El equipo de la ciudad de Semarang Kejari todavía sigue la existencia del último condenado de ser realizado.

