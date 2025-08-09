Caso Kadder del lado de Rg Karè: Lorda de Lorda de Abhijang







Sénior BJP El líder, Suvendu Adhikari, dirigió el sábado una marcha de ‘Nabanna Abhijan’ a la Secretaría del Estado de Bengala Occidental para marcar un año desde el incidente de RG Kar, informó PTI.

El acusó al Mamata Banerjee-Led Gobierno de tratar de suprimir la protesta a través de la intimidación e imponiendo restricciones excesivas, incluso cuando la administración endureció la seguridad para evitar que los agitadores llegaran al destino.

Marcando el primer aniversario del violación y el asesinato de una mujer doctora en el Colegio y Hospital de Medicina RG Kar, administrado por el estado, los trabajadores de Adhikari y BJP observaron a Raksha Bandhan de una manera única, sin distribuir dulces, como un signo de su protesta, informó PTI.

En declaraciones a los periodistas cerca de la Asamblea del Estado antes de unirse a la marcha, Adhikari dijo que alrededor de 20 MLA de BJP se habían reunido en el lugar. Planearon proceder a Dorina Crossing, donde se unirían a los padres del RG Kar víctima en la protesta.

Aclaró que la Nabanna Abhijan no era una manifestación política iniciada por el BJP, sino una agitación llamada por los padres del médico asesinado.

Según lo informado por PTI, Adhikari señaló que la protesta había provocado la participación de un amplio espectro de personas, incluidos miembros de los Suci, grupos de mujeres y Sadhus de diferentes monasterios y templos, además de los trabajadores de BJP.

Afirmó que miles ya se habían reunido en los puntos clave de la ciudad, con multitudes en la estación de Howrah, más de 5,000 en Santragachi, y muchos más en Dorina Crossing en Kolkata.

Sobre el tema de los permisos, Adhikari sostuvo que la protesta tenía las aprobaciones necesarias. Criticó a las autoridades por lo que describió como «extremadamente bajo, de mentalidad estrecha» e cuestionó la colocación de barricadas lejos de la carretera principal de Nabanna, a pesar de las repetidas decisiones del Tribunal Superior de Calcuta que defienden el derecho a la protesta pacífica, informó PTI.

Apelando a la calma, les dijo a los manifestantes que no participaran en argumentos o desorden con el personal de la policía regular, llamándolos «nuestros amigos» que «todos quieren cambiar».

Si bien reconoce la posibilidad de que la policía use cañones de agua, gases lacrimógenos, balas o arrestos, Adhikari dijo que tales acciones no amortiguarían el espíritu de los manifestantes, informó PTI.

Subrayando que su papel como líder de la oposición estaba más allá de las líneas del partido, Adhikari dijo: “Mi responsabilidad es hablar por cualquier persona oprimida por el gobierno estatal y el partido gobernante, hindú, musulmán, sij, cristiano, partidarios de CPI (M), CongresoBJP, o una persona no política; periodista o abogado. No estoy haciendo política; Estoy protestando «.

Explicando el plan para la marcha, instruyó a los participantes para que permanezcan tranquilos y no violentos. «Si nos detenemos, nos sentaremos y protestaremos», dijo, y agregó que ni él ni el BJP MLA serían los principales oradores en el evento, informó PTI.

En cambio, dijo que los padres del médico fallecido serían los que abordarían la reunión si se les permitiera usar un micrófono. Reiteró que la protesta permanecería pacífica y que no habría intento de provocar confrontación.

(Entradas de PTI)





Fuente