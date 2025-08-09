Carlos Baleba es golpeado con cuatro reglas estrictas cuando completa la transferencia a Man United

Manchester United insta a un sensacional contrato de £ 100 millones para el mediocampista de Brighton, Carlos Baleba

Carlos Baleba está fuertemente conectado a un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Manchester United hace un fuerte impulso para Land Brighton -Midfielder Carlos Baleba en una impresionante transferencia de £ 100 millones.

Con su renovado trío de £ 200 millones, Rode Devils -Baas Ruben Amorim se está centrando en un centrocampista de acero para fortalecer el centro del campo y ofrecer protección para la defensa, y Baleba está en la parte superior de la lista de prioridades del club.

El internacional de Camerún ha causado constantemente una impresión, ya que Moises Caicedo lo dejó en los grandes zapatos después de la controvertida transferencia del ecuatoriano al Chelsea en 2023. Por lo tanto, Brighton está decidido a no perderlo, con informes que sugieren que solo los llevaría a la mesa negociadora.

United entiende que la firma de Baleba no será fácil, pero aún ha abierto conversaciones con las gaviotas para probar las aguas. Si se alcanza el precio de venta de Brighton, el jugador de 21 años sería la investigación récord de United en un acuerdo que marcaría uno de los más grandes en la historia del fútbol.

Pero después de eso no todo será sol y arcoiris para Baleba. De hecho, la persona joven tendrá que seguir cuatro reglas estrictas que Amorim ha establecido para mejorar los estándares en Old Trafford después de una decepcionante primera temporada de que la gerencia se vio empañada por malos resultados y problemas disciplinarios. Esto es lo que representa:

Prohibir el uso de descansos internacionales como vacaciones

Los jugadores tienen prohibido usar descansos internacionales como un tiempo libre para las vacaciones. Esta regla se produjo después de incidentes como Marcus Rashford y Casemiro que viajaron a los EE. UU. Para tiempo libre cuando no fueron llamados a equipos nacionales.

Ruben Amorim ha implementado cuatro reglas estrictas en el club (Imagen: Getty Images)

Amorim enfatizó la importancia de establecer reglas del club para el descanso, incluidos los viajes limitantes y los días libres. «Nosotros, como club, debemos establecer los estándares y administrar eso», dijo sobre la nueva política.

«Es mi decisión si pueden tener cinco o tres días o tres días para descansar y no puede volar. Esto es algo que nosotros como club tenemos que decidir. Por lo tanto, esto debe comenzar en el club, donde nosotros y yo somos responsables en esa área».

Prohibición de la comida en el vestuario

Para dar prioridad a la aptitud física, Amorim ha prohibido que los alimentos se coman en el vestuario en los días de partido. Esto es parte de su esfuerzo más amplio para mantener al equipo en condiciones de élite y mantener la profesionalidad.

Esta prohibición se anunció después de que Amorim enfatizó lo crucial que es para el equipo estar físicamente preparado para «correr como perros locos» y desafiar lo mejor de la Premier League.

«Puedes hacer una alineación inicial con los mejores jugadores del planeta, sin correr no ganarán», dijo en diciembre pasado. «Tenemos que correr como perros locos, si no, no ganaremos».

Después de un período sombrío para el club, Amorim quiere establecer disciplina y hambre en sus jugadores (Imagen: Getty Images)

La pérdida de equipos en el entrenamiento debe limpiarse el equipo

Para promover la responsabilidad y la competitividad, el equipo que pierde durante las sesiones de capacitación debe recolectar todo el equipo utilizado que se usa ese día. Esta nueva regla está destinada a estimular la disciplina y la motivación en el camino a la temporada 2025/26.

Hablando de la regla, el joven United Toby Collyer dijo el atletismo: «Todos quieren ser el equipo que gana. No tienes que conseguir el equipo. ¡Es un peligro si pierdes! Todos los demás equipos tienen que conseguir el equipo».

Diogo Dalot señaló que los estándares durante la pretemporada aumentaron en comparación con el año pasado, dando a la regla el efecto deseado. «Si quieres estar en el Manchester United, tienes que cumplir con algunos estándares. Si no puedes igualarlos, no es un lugar para ti. El mensaje es realmente claro», dijo el defensor portugués.

Carlos Baleba tendrá que estar en su mejor comportamiento si se convierte en miembro de United (Imagen: Mike Hewitt, Getty Images)

Prohibición de instrucciones complejas de entrenadores

Una de las primeras reformas importantes de Amorim fue prohibir a los entrenadores dar una instrucción detallada o compleja exagerada, para que tengan que simplificar todo antes de llegar a los jugadores. El objetivo es mejorar la comunicación y el enfoque.

Aunque se esfuerza por el estilo fluido, complicado y de alta intensidad que jugó su equipo deportivo de CP, el jugador de 40 años ha elegido un enfoque más claro para dar instrucciones. Esto asegura que los jugadores actúen instintivamente en el campo sin pensar.

Amorim cree que la comunicación clara aumenta la confianza, y los jugadores que entienden completamente sus roles funcionarán bajo presión con mucha mayor precisión.