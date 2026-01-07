Haedar Nashir: Darul Arqam UMS fortalece One Muhammadiyah y la naturaleza progresista del Islam

Solo (ANTARA) – El presidente del Liderazgo Central de Muhammadiyah (PP), Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., enfatizó la importancia de fortalecer los valores islámicos progresistas en la gobernanza de Muhammadiyah Charitable Enterprises (AUM), incluida la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS).

Lo transmitió el miércoles cuando pronunció un mensaje durante la actividad de liderazgo de UMS Darul Arqam en Solo, Java Central. A esta actividad asistieron líderes universitarios, desde el Consejo Asesor Diario (BPH), el Rector y el Decano hasta directores de unidades de negocios.

Haedar dijo que Muhammadiyah es una organización construida con un sistema sólido, pero impulsada por valores. Sin valores, cree, el sistema y la burocracia simplemente se convertirán en máquinas secas y perderán su alma.

«Muhammadiyah es una organización basada en sistemas, pero impulsada por valores. Sin valores, la burocracia universitaria se convertirá en una máquina sin alma. Ese valor es el Islam, un Islam que es ya’lu wa la yu’la ‘alaih, un Islam superior», dijo.

Explicó que la implementación de Darul Arqam en un entorno AUM tan grande como la UMS era muy importante como espacio para fortalecer la ideología y consolidar los valores islámicos. Además, el Discurso sobre el Islam progresista, decidido en el Congreso de Muhammadiyah, debe traducirse concretamente en forma de excelencia académica y de servicio.

En el contexto de la gestión de la educación superior, Haedar enfatizó la importancia del espíritu de One Muhammadiyah, One UMS como una forma de integración y unión. Recordó a todos los líderes que no se enreden en egos sectoriales entre unidades o facultades.

«Ya no podemos pensar en términos parciales. Esta es mi facultad, esta es mi agencia. No. Todos somos parte de un organismo persa», dijo.

Además, Haedar recordó que el liderazgo en la UMS no es un privilegio, sino un mandato del que luego se exigirá responsabilidad. Citó el hadiz Kullukum ra’in wa Kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi para recordar que cada líder tiene responsabilidades morales e ideológicas.

También enfatizó la importancia del desarrollo de recursos humanos en la UMS, no solo el desarrollo físico del campus. Según él, el carácter y la moral de la comunidad académica son el diferenciador más importante entre la UMS y otras universidades.

«No es suficiente que la UMS sea físicamente grande. Lo que es más importante es el desarrollo humano. Los profesores y el personal docente de la UMS deben ser diferentes, superiores en moral, integridad y espíritu Al-Ma’un», dijo.

Ante los desafíos de Muhammadiyah en el siglo II, Haedar enfatizó la necesidad de líderes visionarios, fundamentados y con un profundo conocimiento de la religión y la ciencia. Llamó a este perfil Ulul Albab, la figura ideal para un futuro líder de Muhammadiyah.

Al concluir su discurso, Haedar expresó su esperanza de que la UMS se desarrolle aún más como un Centro de Excelencia que ilumine el universo y aporte beneficios.

«No os canséis de amar a Muhammadiyah. No os canséis de hacer el bien en la UMS. Si Dios quiere, cada sudor y pensamiento invertido se convertirá en una obra de caridad», concluyó.

Invitó a todos los líderes a rectificar sus intenciones, alegrar sus corazones siendo Muhammadiyah y fortalecer sus pasos en el espíritu de nasrun minallah wa fathun qarib.