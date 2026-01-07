La súper gripe no es como el Covid-19, el Ministro de Salud pide a los residentes que no entren en pánico

Jacarta – Ministro de Salud (Ministro de Salud), Budi Gunadi Sadikin pidiendo al público que no pánico tras la aparición de la gripe A (H3N2) subclado K o ‘súper gripe‘.

Lea también: Ministro de Salud: La ‘súper gripe’ es una gripe común y corriente, no tan mortal como el Covid-19



Dijo que la súper gripe es lo mismo que la gripe común. Aun así, Budi pidió al público que tuviera cuidado.

«Mi mensaje al público es, número uno, tenemos que tener cuidado y ser conscientes de que esto está sucediendo, pero que no entren en pánico», dijo Budi a los periodistas de Graha BNPB, en el este de Yakarta, citado el jueves 8 de enero de 2026.

Lea también: Pramono Dice Que No Hay Casos De Súper Gripe En Yakarta: Debemos Estar Preparados



Budi explicó que la súper gripe no es tan segura como la variante Delta del Covid-19. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no entrar en pánico.

«Porque esto es igual que la gripe común, no como el Covid anterior, donde la variante Delta era mortal», dijo.

Lea también: El gobierno provincial de Yakarta pide a los residentes que no entren en pánico por la aparición del virus de la súper gripe



Budi dijo que las personas que contraen súper gripe se recuperarán rápidamente si tienen buena inmunidad. Por supuesto, esto también se equilibra con un descanso y ejercicio adecuados.

«Si nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunológico es bueno, comemos lo suficiente, dormimos lo suficiente, hacemos suficiente ejercicio, si Dios quiere, si un virus entra y el virus es débil como esta súper gripe, podemos recuperarnos», concluyó Budi.

Anteriormente se informó que el Ministerio de Salud había detectado casos de influenza A (H3N2) subclado K en Indonesia. Apodada súper gripe, la influenza A (H3N2) subclado K fue identificada por primera vez por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos en agosto de 2025 y ahora se ha informado en más de 80 países.

Según el examen de secuenciación del genoma completo (WGS) completado el 25 de diciembre de 2025, el subclado K se detectó desde agosto de 2025 a través del sistema de vigilancia centinela ILI-SARI en varios centros de servicios de salud.

«A finales de diciembre de 2025, se registraron 62 casos de influenza A(H3N2) subclado K repartidos en ocho provincias, con el mayor número en Java Oriental, Kalimantan del Sur y Java Occidental. La mayoría de los casos ocurrieron en mujeres y niños», dijo la directora de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud de Indonesia, Dra. Prima Yosephine, en su declaración citada en el sitio web oficial del Ministerio de Salud, el lunes 1 de enero de 2026.

Del total de 843 muestras positivas de influenza examinadas, 348 muestras se sometieron a un examen WGS. Todas las variantes detectadas son variantes conocidas y actualmente circulan a nivel mundial en el sistema de vigilancia de la OMS.