La extremo del Manchester United dejó claras sus sensaciones ante el Burnley con cánticos y pancartas

Man Utd empató 2-2 con Burnley en el primer partido de Darren Fletcher al mando, pero mereció ganar un partido que había dominado.

Benjamin Sesko marcó dos goles para el United y mereció estar en el bando ganador

En vísperas de este partido, Darren Fletcher admitió que dirigir un equipo del Manchester United estaba más allá de sus sueños más locos. Verlos empatar 2-2 a pesar de permitirle al Burnley solo un tiro a puerta fue más que su peor pesadilla.

El hecho de que el United no ganara este partido perseguirá los sueños de Fletcher durante mucho tiempo. Especialmente cuando termina siendo su único juego a cargo. Controlaban al Burnley y ocasionalmente practicaban un fútbol emprendedor. Benjamin Sesko anotó dos veces en su mejor actuación con el club, y Shea Lacey, de 18 años, pegó en el travesaño al final con un impresionante esfuerzo individual. Estuvieron entre los 30 tiros que tuvo el equipo de Fletcher. Burnley anotó siete pero de alguna manera se escapó con un punto.

La forma en que concedieron los dos descuidados goles del United enfurecerá a Fletcher, que sabe todo sobre los estándares que se esperan en este club. La defensa pasiva permitió a los Clarets realizar dos ataques exitosos a la portería del United, mientras que en el otro extremo Martin Dubravka estaba ocupado y el palo también estaba del lado de Burnley.

Pase lo que pase en los próximos días, este será casi con seguridad el único partido de Fletcher en la Premier League a cargo. Entregará las riendas del United en séptimo lugar, pero esto le pareció una oportunidad perdida de ganar tracción en la carrera por el fútbol europeo e, idealmente, un lugar en la Liga de Campeones.

Pero esa es la historia del último mes del United. En el espacio de 35 días jugaron cinco de los seis últimos y no ganaron ninguno. Si los pasaportes siguen en el sorteo la próxima temporada, la investigación no tardará en descubrir dónde salió todo mal.

Los fanáticos del United en el Cricket Field Stand en Turf Moor estarán desesperados por regresar al continente y se sintieron como un barómetro de la atmósfera alrededor del club después de una semana tumultuosa. Cuando Jason Wilcox y Omar Berrada tomaron asiento en el palco del director, supuestamente miraron y vieron un cartel que decía «Jim no puede arreglar esto». El tiempo que Sir Jim Ratcliffe estuvo a cargo en Old Trafford fue complicado y lleno de errores, y parece que el jurado está listo para emitir su veredicto.

Ratcliffe tiene que lidiar con los fanáticos del United que han perdido la fe en su capacidad para cambiar este club. Ahora mismo lo único positivo es que no se llama Glazer, e incluso eso está desgastado.

El hombre de 73 años debe tomar bien su próxima gran decisión, pero primero opta por una dosis de nostalgia. Fletcher y Jonny Evans se reunieron en el banquillo de Turf Moor y ambos recibieron cánticos del equipo visitante en las primeras etapas. Lo mismo se aplica a Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick, quienes competirán por el puesto interino hasta el final de la temporada.

La canción de Solskjaer llegó primero. Quizás el noruego se beneficie de tener algunos números que funcionen bien en los partidos fuera de casa del United. Le hubiera gustado que Fletcher desplegara este equipo en un 4-2-3-1, una forma que Solskjaer jugó regularmente durante su tiempo al mando.

No le hubiera gustado ver otro comienzo descuidado. Burnley no había liderado un partido desde el 8 de noviembre, pero se adelantó después de 13 minutos. Casemiro tuvo la culpa de permitir que Bashir Humphreys lo pasara, antes de que la posición cerrada del cuerpo de Ayden Heaven lo hiciera desviar en lugar de bloquear el centro, enviándolo por encima de Zenne Lammens y hacia la esquina de la red.

Fletcher sacudió la cabeza técnicamente. Había exigido ver un equipo del United a su imagen y del que los aficionados pudieran estar orgullosos, pero este fue un comienzo pasivo y Burnley estaba creando agujeros alrededor de un Casemiro cansado.

Los temores de Fletcher solo aumentaron cuando a Lisandro Martínez le anularon un gol ridículamente por una falta sobre Kyle Walker desde una esquina a pesar de que ambos jugadores lucharon, pero llegó en un momento en que su equipo estaba comenzando a ponerse en marcha.

Matheus Cunha remató de cabeza sobre la línea y el mejor de los tres disparos a portería de Sesko antes del descanso fue un excelente cabezazo que obligó a Dubravka a realizar una parada acrobática. Patrick Dorgu corrió la misma suerte que Cunha. Después de una hábil acción colectiva, pensó que remataría por encima de Dubravka, pero Maxime Esteve desvió su disparo por debajo del larguero.

Dorgu lució animado por la izquierda, mientras que Cunha comenzó por la derecha y Fletcher optó por los extremos naturales. Sin embargo, ambos jugaron de forma estrecha y los ataques del United rara vez se extendieron más allá de los límites del área penal. Sesko recibió una dieta de centros desde lo profundo, siguiendo los envíos de Bruno Fernandes y Casemiro, pero en áreas donde anotar era difícil.

Eso hizo que la importancia de acertar el último balón fuera aún más importante, por lo que es bueno que Fernandes volviera al equipo. Mostró una excelente visión para guiar un pase a través de una defensa abarrotada para el muy mejorado Sesko, quien cronometró bien su carrera para terminar en casa frente a los fanáticos del United por primera vez.

El United ahora tenía el control del partido. Fernandes lanzó una media volea contra el poste desde una esquina y Heaven de alguna manera cabeceó un córner desviado desde tres metros. Parecía sólo cuestión de tiempo antes de que volvieran a marcar y no fue una sorpresa que fuera Sesko otra vez. El centro de Dorgu fue brillante, pero la volea controlada con el pie derecho del atacante fue igual de buena.

Eso debería haber sido todo, pero Fletcher ya sabrá que nada es fácil en este trabajo. Burnley niveló de la nada, Lisandro Martínez fue demasiado pasivo y le dio tiempo a Jaidon Anthony para girarse y realizar un brillante remate rizado en el área de penalti.

Sesko puso a prueba a Dubravka dos veces más mientras el United buscaba el triunfo que merecía. Fletcher mostró su fe en los jóvenes enviando a Lacey hacia Manuel Ugarte y casi obtiene su recompensa. El adolescente estrelló un disparo en el travesaño y otro disparó desviado, pero no fue para su técnico sub-18.