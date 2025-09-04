Gold Pegada Company Touch IDR 2 millones por gramo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro, anotado en la página oficial del Pegadaian el jueves, muestra una tendencia elevada de productos de metales preciosos de Antam, UBS y Gallery24, que se registra compacto por encima de Rp2 millones por gramo.

Esta vez, el precio del oro de Antam en Pegadaian aumentó de RP2.090,000 por gramo a Rp2.117,000 por gramo.

Similar a Antam Gold, UBS también aumentó los productos de oro y galería, cada uno con un precio de RP2.043,000 por gramo y RP2.023,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.111,000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: Rp2.117,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,171,000

– Antam 3 gramos de oro Precio: IDR 6,230,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 10,348,000

– Precio de oro de Antam 10 gramos: IDR 20,639,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 51,467,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 102,851,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: Rp. 205,621,000

– Antam Gold Price 250 gramos: RP513.776,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.027,333,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2.054,624,000.

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.104,000

– UBS Gold Price 1 gramo: Rp2.043,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,055,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,019,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 19,932,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 49,731,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 99,256,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 198,434,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.495.940,000

– UBS Gold Price 500 Grams: IDR 990.711,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.061,000

– Price of Gold Gallery24 1 Gramo: Rp2.023,000

– Gallery Gold Price24 2 gramos: IDR 3,985,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 9,888,000

– Precios de la galería de oro24 10 gramos: IDR 19,721,000

– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 49.181,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 98,285,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: RP196.471,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.490.936,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: RP981.386,000

– Galería de oro Price24 1,000 gramos: Rp1.962.771,000.