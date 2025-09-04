El adolescente de Manchester City Sverre Nypan pasa la temporada en préstamo en Middlesbrough y ya es una impresión en los altos volantes del campeonato.

Sverre Nypan está prestado en Middlesbrough después de haber venido a la ciudad este verano

Hasta ahora, Sverre Nypan ha realizado dos actuaciones desde el banco para Middlesbrough, pero el joven en Manchester City ya es una impresión en la orilla del río.

El joven de 18 años se unió a Boro con un préstamo de temporada después de que City había firmado al centrocampista de Rosenborg este verano por £ 12.5 milon, y Nypan ya ha llamado la atención sobre los toppers de la mesa del campeonato.

El lado de Rob Edwards ha ganado las cuatro competiciones de segunda clase en la medida en que se centran en un regreso a la Premier League. Nypan marcó la diferencia en la victoria contra Sheffield United el pasado fin de semana, apareció durante el descanso y contribuyó al único gol del juego.

El noruego encontró a Matt Targett con un pase del centro del campo y el back-back Teed en Tommy Conway para anotar al ganador, pero para Edwards fue otro momento que llamó la atención.

«Pensé que Sverre era realmente bueno», dijo Edwards después de que su partido había conservado su comienzo ganador.

«Mi parte más agradable, a excepción del objetivo, fue que Sverre bloqueó uno en la caja de 18 años y luego celebró con un Bopte Bacted con Callum Brittain.

«Ese es un niño de 18 años que es un buen jugador de estilo. Pero luego celebrar los bloques … ya se ha acostumbrado a Inglaterra. ¡Me encanta!»

Nypan es considerado uno de los talentos más populares de Europa y la ciudad supera a la competencia de Arsenal y Aston Villa para conseguir su firma. Los Blues decidieron pedirle prestado esta temporada a un club nacional con el fin de completar su calificación como jugador de su casa, para lo cual tiene que gastar en el fútbol inglés durante los próximos tres años.

Nypan ahora se ha ido con Noruega menor de 21 años y podría actuar esta semana en competiciones contra Dinamarca y Eslovenia, antes de regresar al noreste. Podría hacer cola para un primer comienzo para Middlesbrough si se enfrentan a Preston North End en Deepdale después del descanso internacional.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.