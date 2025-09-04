BI reveló una carga compartir con el gobierno para impulsar el programa residencial a los Kopdes rojos y blancos

Yakarta, Viva – Banco Indonesia (Bi) revelado, la distribución de cargas o compartir la carga que se lleva a cabo con el gobierno para reducir la carga de los costos relacionados con el programa económico popular en Asta Cita. Esto se hizo en forma de interés adicional en cuentas gubernamentales en el banco central.

Esto está en línea con el papel de BI como titular del efectivo del gobierno como Artículo 52 de la Ley de Banco de Indonesia No. 23 de 1999, según lo enmendado por última vez por la Ley 4 de 2023 con respecto al Artículo 22 de P2SK Juncto y en línea con el Artículo 23 de la Ley No. 1 de 2004 sobre el Tesoro del Estado.

«Además, la cantidad de gastos de intereses adicionales por parte del banco Indonesia al gobierno sigue siendo consistente con el programa monetario para mantener la estabilidad económica y trabajar juntos para proporcionar espacio fiscal para alentar el crecimiento económico nacional y aliviar la carga de la gente», dijo el jefe de comunicación de BI, Ramdan Denny Prakoso, en su declaración en Jakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Ramdan explicó compartir la carga realizado dividiendo el costo de interés en la emisión Sbn Para programas gubernamentales relacionados residente Personas y cooperativas de la aldea roja y blanca (KDMP). Después, redujo los ingresos sobre la colocación de fondos gubernamentales para los dos programas en instituciones financieras nacionales.

Afirmó que la sinergia de las políticas fiscales y monetarias para alentar el crecimiento económico para que aún se refieran a los principios de la política fiscal y monetaria prudente y aún mantiene la disciplina e integridad del mercado (Disciplina e integridad del mercado).

Como se sabe, el gobierno dirige el logro de ASTA CITA en los programas económicos del pueblo, incluidos los programas de vivienda pública y KDMP. Mientras tanto, el apoyo de BI se lleva a cabo a través de compras de SBN en el mercado secundario y compartiendo gastos de interés con el gobierno para los programas establecidos por el gobierno.

«El apoyo de BI se toma de acuerdo con las reglas de la política monetaria cautelosa (política monetaria prudente) «, Dijo Ramdan.

Además, agregó que las compras SBN en el mercado secundario también se llevaron a cabo de manera medible, transparente y consistente con los esfuerzos para mantener la estabilidad económica para continuar manteniendo la credibilidad de la política monetaria.

Hasta finales de agosto de 2025, BI ha comprado SBN de RP. 200 billones, incluidas las compras en el mercado secundario y el programa cambio de deuda con el gobierno de RP150 billones. Bi dijo que su partido continuaría sinergizando con el gobierno para alentar el crecimiento económico en línea con el programa ASTA CITA del gobierno, mientras mantiene la estabilidad económica.

A este respecto, la mezcla de políticas de BI se sinergirá con políticas fiscales, incluso mediante la compra de SBN en el mercado secundario y la política de incentivos de liquidez macroprudencial (KLM) que ha alcanzado RP384 billones hasta finales de agosto de 2025.

«Además, la política de digitalización del sistema de pago continúa acelerada para fomentar el crecimiento económico», dijo.

En general, la política monetaria está dirigida a fomentar el crecimiento económico al tiempo que mantiene la estabilidad económica. «Se toma la dirección de esta política para considerar el crecimiento económico global que no ha sido fuerte y el crecimiento económico interno aún está por debajo de su capacidad», dijo Ramdan.