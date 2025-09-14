Gobierno de distrito de Batang Impuesto sobre el pago de cumplimiento de la campaña en la competencia actual

BATANG, Java Central (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, hace campaña el cumplimiento público que paga impuestos sobre la competencia de «Batang Run 2025» el domingo.

El jefe de la Agencia Regional de Gestión Financiera, de Ingresos y de Activos (BPKPAD) de Batang Sri Purwaningsih Regency en Batang el domingo, dijo que esta actividad fue diseñada para ofrecer varios beneficios, a saber, promover destinos turísticos y estimular la economía local.

«No solo estamos presentando una competencia correcta, sino que también integramos con una campaña por la conformidad fiscal que se centra en la participación de la comunidad. Batang Run 2025 es parte de una serie de 2025 programas de conciencia fiscal», dijo.

A través de una combinación de deportes, turismo y la posibilidad de ganar premios atractivos, como motores, ciclismo, para lavadoras, la actividad puede atraer interés público y al mismo tiempo enseñar la importancia de las contribuciones fiscales al desarrollo.

El que fue acompañado por el jefe de la División de Ingresos de BPKPAD de Batang Anisah Regency dijo que la competencia «Batang Run 2025» ofreció tres categorías, a saber, la Categoría de 5K -Hardloopy para hijos e hijas, 10k para hombres y mujeres y la mejor categoría de disfraces.

«Hemos derramado deliberadamente la mejor categoría de disfraces para agregar elementos de entretenimiento y creatividad. Los participantes no solo corren en serio, sino que también pueden expresarse con trajes únicos e interesantes», dijo.

Según él, el «turismo deportivo» se divide en dos categorías principales, a saber, el «turismo deportivo duro» a escala internacional y competitiva, como los Juegos Olímpicos o los Juegos Asiáticos.

Luego, dijo, la segunda categoría «Turismo deportivo suave» que es recreativo y abierto para la participación del público en general.

«A través de Batang Run 2025, no solo promovemos la belleza y el potencial turístico de la voz, sino que también fomentamos el aumento de la economía de las personas. Los participantes obtienen una experiencia turística única mientras participan en el movimiento de conciencia fiscal», dijo.

