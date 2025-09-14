En Camden intl. Film Fest Doc Cineastas de búsqueda de soluciones para buscar soluciones

Los documentales que exponen la verdad y desafían la información errónea son más vitales que nunca, pero encontrar fondos y asegurar la distribución para el problema social y los documentos políticos se ha convertido en una empresa agotadora y formidable.

Hay varias razones para la crisis documental actual.

Una es que sus principales streamers han hecho recortes significativos a sus presupuestos documentales y se duplicaron en la tarifa de celebridades y del crimen verdadero en los últimos cinco años. Más recientemente, los streamers, junto con las redes de televisión, han dejado en claro que se mantienen fuera de la mira de Donald Trump, lo que significa que su apetito por la tarifa de DOC político está en su punto más bajo.

Otro golpe para la comunidad de DOC se produjo en abril, cuando las otorgas de Fonding de Financiamiento de las Humanidades para las Humanidades (NEH), históricamente una de las fuentes de financiación más confiables del género. A esa noticia fue seguida por una noticia más angustiante: PBS, un pilar de los documentos de actualidad, actualmente está reduciendo su presupuesto debido a la decisión del Congreso de eliminar aproximadamente $ 500 millones en fondos federales de la televisión pública y la radio.

El 13 de septiembre en el Camden Intl. El festival de cine, los cineastas documentales, los ejecutivos y los productores asistieron a la tercera edición de «Re: Distribution | A Documentary Town Hall» para discutir la construcción de un ecosistema de medios de comunicación más resistente e inclusivo que permita la transferencia de la verdad, el discurso democrático y el compromiso cívico.

El productor de DOC, Felipe Estefan, y Beadie Finzi de la Sociedad de Doc, facilitaron la discusión.

«Todos entendemos los problemas porque estamos viviendo muchos de esos problemas directamente todos los días», dijo Estefan. «Para muchos de nosotros y muchas de nuestras comunidades, nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros derechos están siendo amenazados constantemente. Sabemos que, y sabemos que es un momento difícil, pero lo que estamos aquí para hacer, lo que le debemos hacer a los demás es pasar este tiempo que tenemos juntos para pensar profundamente y surgir con soluciones».

Finzi le pidió a la multitud que considerara tres preguntas: ¿qué deberíamos recordar del pasado? ¿Qué necesitamos proteger en el presente? ¿Y qué deberíamos reinventar para el futuro?

Tanto Estefan como Finzi intentaron mantener la reunión ligera y edificante. Se pidió a los miembros de la audiencia que pensaran en sus peores miedos, los susurran en un trozo de papel de seda proporcionado por el festival y luego arrojaran el papel al aire. Eso fue seguido por una fiesta de baile rápida.

«Los grilletes de nuestro pasado y nuestro presente no definen las posibilidades de nuestro futuro», dijo Estefan. «Incluso en los momentos más difíciles y desafiantes, todavía tenemos agencia. Todavía tenemos opciones y todavía nos tenemos unos a otros».

Lauren Pabst de la Fundación MacArthur sobre periodismo y noticias locales, Jax DeLuca, una película documental de Shorenstein en el compañero de interés público, y el cineasta Bernardo Ruiz dio presentaciones breves sobre mirar más allá de las crisis y centrarse en cómo hacer un cambio en el presente.

Ruiz, quien ha realizado tres documentos financiados por los medios públicos, habló sobre la evolución de los ITV, que ha financiado más de 1,400 documentos. El director tocó un clip de 1987 del cineasta independiente Loni Ding testificando ante un subcomité del Congreso sobre la construcción de un espacio para películas independientes que utilizaría infraestructura pública para financiar y distribuir trabajos independientes.

«Soy yo mismo un productor independiente», testificó Ding en ese momento. «Estoy aquí … hablando en nombre de aproximadamente 10,000 productores de este tipo …

Ruiz le dijo a la multitud que después de la audiencia, el presidente Reagan promulgó la Ley de Telecomunicaciones de 1988, e ITVS fue creada. El director destacó el hecho de que Ding representaba una coalición amplia y diversa de cineastas independientes que pasaron ocho años preparándose para la audiencia.

«Fue un grupo de independientes que no estaban de acuerdo entre sí», dijo Ruiz. «Tenían todo tipo de mierda personal entre ellos. Debatieron, y había todo tipo de pruebas de pureza. ‘No, esto es un documental. Es periodismo. Es arte’. Se puede imaginar.

Ruiz alentó a sus colegas a unirse y comenzar a organizarse.

«Tendremos que reservar disputas», dijo. «La pelea es mucho más grande que nosotros. Muchos de nosotros que organizamos y empujamos en esta próxima ola probablemente no beneficiaremos de lo que viene, pero no obstante, tendremos que avanzar».

Además de unir y luchar como una unidad cohesiva, se alentó a los cineastas a considerar a YouTube como una plataforma de distribución seria.

En un video pregrabado, Harry Kalfayan, gerente de distribución de Channel 4, explicó que la emisora ​​decidió crear un canal de YouTube para su programación documental hace tres años. La plataforma se convirtió en un brazo de distribución importante para el canal de televisión de transmisión pública con 113 millones de visitas en el Reino Unido en 2024.

«Estamos viendo un gran apetito por la programación objetiva en YouTube», dijo Kalfayan. «Estamos llegando a nuevas audiencias jóvenes y jóvenes que tal vez no crecieron viendo televisión».

Kalfayan alentó a los cineastas a darle una oportunidad a YouTube.

«Los resultados para nosotros han sido masivos», dijo. «Y no creo (YouTube) va a ninguna parte».

Camden intl. El festival de cine concluye el 14 de septiembre.