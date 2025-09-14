Andre Onana debutó para Trabzonspor después de su producción de préstamos de Manchester United. Se encontró con el ex portero Ederson de Manchester City y su nuevo club Fenerbahce

Andre Onana disfrutó de un momento para olvidar su debut en Trabzonspor, porque su nuevo equipo fue derrotado por 1-0 por Fenerbahce en el súper ligh turco.

A principios de esta semana, Onana se unió a Trabzonspor en préstamo del Manchester United e inmediatamente fue puesto al equipo para el partido contra Fenerbahce, quien también tuvo un nuevo guardián con el ex Ederson No.1 de Manchester City ahora en el club Estambul después de su salida Etihad.

Y fue el brasileño quien habrá sido más feliz, tres puntos y un minuto de carga crucial para negar lo que parecía un cierto ecualizador.

Para Onana fue un día difícil nuevamente y el jugador de 29 años podría haberlo hecho mejor con lo que el ganador de Youssef En-Nesyri había sido agregado en la primera mitad.

El internacional de Camerún paró un disparo del ex mediocampista del United Fred, pero no pudo forzar el balón lejos de la portería y luego fue lento para levantarse cuando la pelota estaba cuadrada para que En-Nesyri se detuviera de cerca.

Onana no fue ayudada por una desafortunada defensa en la estructura de la meta, porque Trazonspor regaló el balón a bajo precio y luego no sabía sus líneas, pero era otro momento para olvidar el Leneer United.

Y el error eclipsará que algo más fue un espectáculo bastante positivo de Onana, quien hizo ocho salvamentos para TJ-Man Trabzonspor.

La decisión de United para permitir que Onana se fuera influenciado por el día de la fecha límite que Senne Lammens de Royal Amwerp firmó, mientras que el jefe de Old Trafford, Ruben Amorim, tenía la sensación de que Onana se beneficiaría de la olla a presión de la Premier League.

«Vimos que Andre tenía una muy, muy buena temporada en el Inter», dijo Amorim.

«» La calidad está ahí, pero a veces estamos en el club, en este momento las cosas se están volviendo cada vez más difíciles. Y realmente puedes tener experiencia.

«Pero en este club, la presión a veces es muy difícil para cada detalle. A veces necesitas un cambio.

«Creo que entendimos que necesitaba un cambio. A veces es difícil indicar por qué.

«Es el rendimiento, los momentos. La mala suerte en tiempos fue difícil para él, y fue difícil para nosotros. Nuestro pensamiento es tener un cambio en los guardianes.

«Deseo lo mejor para Andre. Fue realmente bueno trabajando e intentó ayudar a los jugadores.

«A veces puedes tener toda la calidad del mundo, pero a veces tienes que cambiar el entorno para volver a tu nivel. Ese era un sentimiento, no solo de nosotros, sino también de Andre».