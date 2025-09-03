Gobierno de Boyolali Regency con Bank Central Java se da cuenta de una casa de sueños asequible

BOYOLALI (Antara) – El Gobierno de la Regencia de Boyolali trabaja junto con Bank Central Java para realizar una casa de sueños y es adecuado para el público a precios asequibles.

Para conmemorar el Día Nacional de la Vivienda (Hermas) el 25 de agosto de 2025, el gobierno de la Regencia de Boyolali celebró una actividad de socialización y una vivienda destinada a ampliar el acceso al financiamiento de viviendas para la Administración Estatal de Dispositivos Civiles (ASN), empleados privados y personas con bajos ingresos (MBR).

Al evento que tuvo lugar en el Gedhe Boyolali Hall asistió 350 ASN, 30 compañías HRD y 14 desarrolladores de viviendas. En esta actividad, el gobierno de Boyolali Regency trabaja junto con el Bank Central Java y los desarrolladores para apoyar el programa de 3 millones de viviendas a través del esquema KPR de FLPP.

El jefe de Boyolali Disperkim Arief Gunarto dijo a partir de los resultados de la investigación de 2,344 ASN, no menos de 761 de ellos no tenían casa. Estos datos son una base importante para diseñar soluciones concretas a través de un programa de financiamiento inclusivo.

El director digital y el Banco de Consumidores de Negocios Java Eko Tri Prasetyo transfirió su compromiso de ofrecer fácil acceso a la información y financiamiento para casas subsidiadas.

«Queremos asegurarnos de que las personas obtengan un entorno decente, saludable y organizado. Estamos listos para ayudar con el primer proceso con el acuerdo de crédito», dijo.

El regente de Boyolali, Agus Irawan, también apreció esta cooperación entre el sector cruzado. Hizo hincapié en la importancia de cambiar la mentalidad de ASN para preferir pagar la casa en lugar de continuar contrayendo un contrato.

Como forma de apoyo, el regente de AGUS dio un subsidio adicional de RP2 millones a los primeros tres registrantes del programa FLPP KPR.

El líder de la sucursal central de Java Bank Boyolali Sutanti también expresó su apoyo a este programa.

«Vemos que el entusiasmo de la comunidad de Boyolali es muy alto en la propiedad de la vivienda. Bank Central Java está listo para ofrecer el mejor servicio, desde educación financiera hasta un proceso de financiación simple y transparente. Creemos que la casa no es solo un edificio, sino la base de una mejor vida», dijo.

La sinergia entre Boyolali Regency, Gobierno, Banco Central de Java y desarrolladores se considera un hito importante para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Con un programa de financiamiento asequible y un apoyo total de diferentes partes, Boyolali se está acercando a la gran visión, a saber, un hogar decente para todos.

Esta iniciativa no es solo una cuestión de casa, sino también de expectativas, estabilidad y un futuro mejor para las familias en Boyolali.