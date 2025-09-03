Conocer la temporada 34 celebridades y profesionales

«Bailando con las estrellas«La temporada 34 está comenzando con un elenco repleto de estrellas.

El miércoles por la mañana, la serie de competencias de realidad anunció a las celebridades que compiten por el Mirrorball, incluidos múltiples ex estrellas infantiles, un miembro de la banda de niñas, un medallista de oro olímpico y un atleta All-Star, entre muchos otros.

Anteriormente, Alix Earle, Robert Irwin y «Secret Lives of Mormon Wives» protagonizan Whitney Leavitt y Jen Affleck habían sido anunciados para esta temporada. Earle bailará con Val Chmerkovskiy; Irwin se combinará con Witney Carson; Leavitt está asociado con el regreso de Pro Mark Ballas; Y Affleck está listo para bailar con el nuevo profesional Jan Ravnik.

Esto marca un gran regreso para Ballas, quien compitió por última vez en el programa durante la temporada 31, ganando con Charli d’Amelio. Ravnik, por su parte, está haciendo su debut «DWTS» esta temporada, visto por última vez como uno de los bailarines en la gira «Eras» de Taylor Swift.

Todos los emparejamientos se anunciaron en «Good Morning America» ​​el miércoles. Vea la lista completa de celebridades y sus socios profesionales de bailarín a continuación. «Dancing with the Stars» se estrena en vivo el martes 16 de septiembre en ABC y Disney+. Estará disponible para transmitir al día siguiente en Hulu.