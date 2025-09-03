Alan Shearer y Gary Lineker de acuerdo con Asne Lammens de Man United

Manchester United trajo a Senne Lammens de Royal Amberes hasta el día de la fecha límite para abordar los problemas de Andre Onana y Altay Bayindir en la portería, pero Gary Lineker y Alan Shearer no se venden en el Beligan

Senne Lammens firmó para el Manchester United en la fecha límite del día de transferencia (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Alan Shearer y Gary Lineker están preocupados de que Senne Lammens no sea la tarea en cuestión en el Manchester United.

El arquero belga fue traído por los demonios rojos de Royal Amberes como un día de fecha límite de £ 18.2 millones, después de que se cuestionó la idoneidad de Andre Onana y Altay Bayindir. Bayindir fue sostenido por un costoso error, con 1-0 ganadores en United en Old Trafford en su primer partido de la temporada.

Mientras tanto, Onana formó parte del equipo de Ruben Amorim que fue abandonado de la Copa Carabao el mes pasado por Grimsby Town por penaltis. Durante el juego retumbó en la jugada para dejar que la competencia fuera 2-0 en la primera mitad.

A muchos fanáticos del United les gustará ver versiones inspiradas con un nuevo No. 1, pero Lineker y Shearer no están convencidos de que el jugador de 23 años sea el hombre adecuado para el trabajo.

Hablando del resto es el fútbol, ​​Lineker dijo: «Manchester United tiene un arquero, Senne Lammens de Royal Amwerp, que aparentemente hizo más salvamentos que cualquier otro portero la temporada pasada. Eso no siempre significa lo que suena como significa, pueden haber sido un mal equipo en Royal Planwerp».

Shearer agregó: «Young por la situación en la que debería entrar. Si entra de inmediato, será una gran pregunta sobre él. ¿Qué pasó con el acuerdo de EMI Martínez? No lo sé porque no jugó la otra noche, ¿verdad?

«Por supuesto que no obtuvo el paso que quería. Así que esa será una gran pregunta para que un joven guardián entrara y comience y actúe».

Gary Lineker dudaba de las estadísticas de Senne Lammens (Imagen: YouTube / El resto es fútbol)

En el último período, Lammens dio 32 goles en 30 actuaciones en la Liga Pro Belga para Royal Amberes y tuvo una impresionante sábanas limpias para la campaña. También fue nombrado dos veces como Jugador de la Liga del Mes e hizo un total de 173 salvamentos para la temporada, más que cualquier otro portero en las 10 mejores competiciones de Europa.

El equipo de Amorim ha perdido, dibujado y ganado sus tres primeros partidos de la Premier League contra el Arsenal, Fulham y Burnley, respectivamente, con Bayindir entre los palos. Y en el camino a las últimas semanas de la ventana de transferencia, la táctica portuguesa incluso negó que United necesitara una nueva parada de tiro.

Después de perder su día de apertura ante el Arsenal, Amorim dijo en una conferencia de prensa: «Estoy contento con los tres guardianes. Él. [Bayindir] Elige obtener la pelota, pero es empujado. Ese es mi sentimiento cuando veo el juego.

«Eliges empujar a un jugador [out of the way] O para conseguir la pelota en ese momento. Debe usar sus manos para atrapar la pelota, no empujar a los jugadores. Él elige empujar a los jugadores y dejar pasar la pelota. «

Altay Bayindir aparentemente ha perdido su lugar (Imagen: Getty Images)

La melodía, sin embargo, apareció en Old Trafford cuando el Día de la fecha límite cerró, con United lanzando una persecución de Aston Villa No. 1, Emiliano Martínez. El jugador de 32 años dejó en claro que quería un cambio a los Red Devils, pero el letrero eligió traer a Lammens, quien es el junior argentino durante nueve años.

La élite Old Trafford esperará un tiempo antes de ver a Lammens en acción, sin embargo, dada la Premier League que actualmente está deteniendo un descanso internacional. Los fanáticos pueden ver las posibilidades del nuevo niño cuando el Derby de Manchester tiene lugar en el estadio Etihad el domingo 14 de septiembre.