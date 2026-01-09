El tráfico aumenta en dos dígitos, Indosat mantiene la confiabilidad de la red Central Java-DIY

Semarang (ANTARA) – Indosat Ooredoo Hutchison registró un aumento significativo en el tráfico de datos en 2025, en línea con el creciente consumo digital de los indonesios.

El director y director de tecnología de Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung, dijo en un comunicado en Semarang el jueves que el crecimiento del tráfico de datos no era sólo un indicador técnico, sino más bien una imagen real del desarrollo de la economía digital de Indonesia.

Durante el período de Navidad y Año Nuevo (Nataru) del 21 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, el tráfico de datos nacional experimentó un crecimiento de dos dígitos, un aumento de aproximadamente el 15 por ciento en comparación con los días normales y más del 20 por ciento en comparación con el período del año anterior.

«El aumento en el uso de datos se está produciendo ahora no sólo en las grandes ciudades, sino también en las zonas turísticas, los nuevos centros económicos y las zonas donde antes existía una actividad digital limitada», dijo.

Esto demuestra que el impacto de los servicios de Indosat es más amplio y puede llegar a más personas.

«Con el apoyo de la tecnología de IA en DIOC, todo el equipo de ingeniería puede abordar posibles interrupciones más rápidamente, garantizando que los clientes de IM3, Tri y HiFi puedan disfrutar de conexiones confiables dondequiera que estén», dijo.

Con el respaldo de la red confiable de Indosat en miles de puntos estratégicos con una infraestructura en constante expansión, Indosat garantiza que todos los picos de necesidades de datos puedan atenderse de manera estable, incluso si hay un pico de tráfico durante el largo período de vacaciones.

Indosat Regional Central Java también registró un mayor aumento de tráfico de 1,1 veces en comparación con el período promedio de un día normal.

El aumento más significativo durante el período de fin de año se observó en varias ciudades/distritos, como Klaten (28,41 por ciento), Wonogiri (27,93 por ciento) y Magelang (23,55 por ciento), Semarang (23,45 por ciento), Gunung Kidul (21,83 por ciento), las cinco alcanzaron el pico de tráfico más alto el 1 de enero de 2026.

Por otro lado, en este período también se produjo un aumento en la popularidad de los servicios digitales, siendo las cinco aplicaciones con mayor aumento de uso Tiktok, WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube.

Esta medida cuenta con el respaldo de más de 208.000 BTS 4G y 5G BTS que ahora han alcanzado 1.404 puntos en toda Indonesia, con un crecimiento de 4G BTS del 7,7 por ciento en comparación con el año anterior, ampliando aún más la oferta de servicios para los clientes.

Este aumento en el uso de datos valida aún más el compromiso continuo de Indosat de mejorar la experiencia del cliente ampliando la cobertura de la red y mejorando la calidad del servicio.

En particular, para respaldar la transmisión de video y las experiencias de juegos en áreas remotas y destinos turísticos importantes.