Agente de la Patrulla Fronteriza dispara a dos durante una parada de tráfico en Portland – oficial de la ley

Portland, Oregón – Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó e hirió a un hombre y una mujer el jueves por la tarde durante una parada selectiva de vehículos en el este de Portland, un incidente que ahora está siendo investigado por el FBI, mientras los líderes de la ciudad instaban a la calma y los residentes se reunían para protestar frente a una instalación federal de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los oficiales estaban realizando una parada selectiva cuando el conductor intentó usar el vehículo como arma, lo que provocó que un oficial disparara antes de que el vehículo huyera.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, dijo que el departamento todavía está trabajando para saber más sobre lo sucedido. El FBI caracterizó el caso como una investigación sobre una agresión a un oficial federal.

Cientos de personas se reunieron frente a las instalaciones de ICE en Portland. Los funcionarios de la ciudad y el estado pidieron calma mientras continúa la investigación.

Trate cada contacto con el vehículo como un problema de posicionamiento. Utilice ángulos, distancia y cobertura que reduzcan la posibilidad de ser inmovilizado o golpeado. Utilice órdenes verbales claras y asigne roles con anticipación para que un oficial se comunique mientras los demás se concentran en los controles, el movimiento y el entorno. Por su naturaleza, las paradas de vehículos son desconocidas porque el vehículo es el entorno del conductor/pasajero(s). Esté atento a comportamientos previos al incidente que podrían indicar violencia potencial. Esto puede incluir discutir, alcanzar, falta de contacto visual, etc. Si se producen señales, considere retirar a los ocupantes del vehículo (entorno).

