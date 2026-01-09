Se desembolsó un bono de mil millones de IDR para los atletas de los Juegos SEA 2025, Prabowo lo recuerda

Jacarta – El gobierno ratifica su compromiso de garantizar el futuro de los deportistas nacionales. Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto junto al Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir Recordó específicamente a los atletas y entrenadores que lograron logros en Juegos del mar 33.º año 2025 Tailandia utilizará las bonificaciones del país de forma inteligente y responsable.

Este mensaje fue transmitido directamente en la ceremonia de entrega. bono de atleta y entrenador para los SEA Games 2025 que se llevarán a cabo en el Palacio de Estado el jueves 8 de enero. El gobierno desembolsó un presupuesto total de 465.250.000.000 de IDR, lo que la convierte en la mayor bonificación en la historia de la participación de Indonesia en los SEA Games.

El valor del bono otorgado también es bastante fantástico. Los atletas que ganan medallas de oro en individuales reciben 1.000 millones de IDR, los medallistas de plata 315 millones de IDR y los medallistas de bronce 157 millones de IDR. El gobierno también prevé cálculos especiales para los dobles, los números de los equipos y los entrenadores que contribuyeron a los logros del contingente rojiblanco.

El presidente Prabowo subrayó que el bono no es sólo un regalo momentáneo, sino una provisión importante para el futuro de los atletas, la mayoría de los cuales aún son jóvenes.

«El premio que otorgamos en forma de dinero pretende ser un ahorro para el futuro», afirmó el presidente Prabowo en una declaración citada por el Ministerio de Juventud y Deportes.

El Presidente también recordó que el bono no debe destinarse a cosas que no sean útiles. Pidió a los deportistas que prioricen las necesidades a largo plazo, tanto para ellos como para sus familias.

«No lo uses para nada que no sea positivo. Úsalo para hacer el bien, guárdalo para tus padres, para ti mismo», dijo el Presidente.

En esa ocasión, el presidente Prabowo incluso mencionó directamente a uno de los mejores levantadores de pesas de Indonesia, Rizki Juniansyah, que todavía está soltero. El Presidente evaluó que este bono puede ser un capital importante para construir una vida después de un período activo como deportista.

«Para los demás también, salvad bien, hermanos y hermanas», dijo el presidente Prabowo a todos los atletas presentes.

Mientras tanto, Menpora Erick Thohir destacó que el tamaño de este bono refleja la seria preocupación del Presidente Prabowo por el futuro de los atletas indonesios. Según Erick, esta preocupación se nota en la actitud del Presidente, quien se tomó el tiempo de estrechar la mano de todos los deportistas y preguntarles uno a uno sobre sus planes de carrera.