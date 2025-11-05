El Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional valoró la agricultura y la pesca aguas abajo en Nusakambangan.

Cilacap (ANTARA) – El Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional (PPN)/Jefe de Bappenas, Rachmat Pambudy, agradeció la implementación del Programa del Sector Agrícola y Pesquero Downstream implementado por el Ministerio de Inmigración y Corrección (Imipas) en la isla de Nusakambangan, Cilacap Regency, Java Central.

Cuando Rachmat se reunió con el ministro de Desarrollo Económico, Agus Andrianto, el miércoles durante su visita a Nusakambangan, dijo que su visita a Nusakambangan fue una experiencia valiosa, ya que descubrió prácticas del mundo real que encarnan concretamente la teoría del desarrollo económico.

«Hace mucho tiempo que quería estar aquí. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad y estoy agradecido de haber sido invitado por el Ministro de Inmigración y Correccionales», dijo.

Admitió que quedó impresionado por la implementación del concepto downstream, que fue realizado directamente por los presos.

Según él, lo que vio en Nusakambangan fue muy diferente de lo que había imaginado.

«Los residentes asesorados se convierten esencialmente en modelos a seguir para las personas que quieren estudiar agricultura y pesca», dijo.

Dijo que la implementación del downstreaming en Nusakambangan cubre no solo materias primas con alto valor económico como camarones y pescado, sino también el procesamiento de anguila en unagi, que tiene un valor agregado extraordinario.

Según él, esta es la práctica real del programa downstream que forma parte del Astacita del presidente Prabowo Subianto.

«Realmente aprecio este paso», dijo.

Espera que los esfuerzos del Ministerio de Imipas puedan convertirse en un modelo para otras instituciones gubernamentales en el desarrollo de la innovación y la sostenibilidad de programas de desarrollo económico basados ​​en el empoderamiento.

«Con suerte, este programa seguirá siendo sostenible y se convertirá en un ejemplo para el gobierno y otras instituciones», afirmó el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional.

A la visita también asistieron el Viceministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática, Purwadi Arianto, el Viceministro de Mano de Obra, Afriansyah Noor, el Enviado Presidencial Especial para el Desarrollo de la Generación Joven y los Trabajadores de las Artes, Raffi Ahmad, así como varios otros funcionarios y celebridades Irfan Hakim.

