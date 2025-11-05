El hijo de Wayne Rooney comparte una actualización después de la desgarradora confesión y el apoyo de Marcus Rashford

El joven del Manchester United, Kai Rooney, sufrió una decepcionante lesión a principios de esta temporada después de un buen comienzo de campaña.

El joven del Manchester United, Kai Rooney, se está recuperando actualmente de una lesión. (Imagen: Anthony Devlin/Manchester United vía Getty Images)

El joven del Manchester United, Kai Rooney, ha compartido una actualización positiva sobre su lesión en las redes sociales luego de una confesión desgarradora a principios de este año.

El hijo mayor de la leyenda del United, Wayne Rooney, espera seguir los pasos de su padre y construir su propia carrera en el fútbol profesional.

Kai ha estado en buena forma con las categorías inferiores del United en los últimos meses, pero sufrió una lesión y declaró: «La vida no podría ser peor» después del revés.

Sin embargo, el joven, que también celebró su cumpleaños número 16 a principios de este mes, compartió una nueva actualización que es un buen augurio para el United.

Kai ha recurrido a su cuenta de Instagram posando con su equipo de entrenamiento del United, publicando dos emojis de relojes de arena, sugiriendo que un regreso a la acción puede no estar tan lejos.

El delantero previamente informó a los fanáticos sobre su regreso de una lesión, compartiendo imágenes en las redes sociales en Dubai, sin su pie en una bota protectora.

Una captura de pantalla de una publicación de Kai Rooney en Instagram.

Kai destacó a principios de este verano en la Supercopa NI de Irlanda del Norte, torneo en el que su padre también impresionó como estrella en ascenso en el Everton.

El joven del United ha logrado un ascenso impresionante en las categorías inferiores del club después de ser convocado al equipo Sub-19 del United, donde compitió contra profesionales cuatro años mayores que él cuando tenía 15 años.

Antes de esa convocatoria, había marcado un gol increíble para la selección sub-18, una volea con la zurda que se coló en la escuadra superior y que recordaba algunos de los brillantes goles de su famoso padre.

Kai ha tenido algunas semanas difíciles recuperándose de una lesión, pero se tomó un tiempo para mostrar su apoyo al graduado de la United Academy, Marcus Rashford, después de que el internacional inglés anotara contra Elche en la victoria por 3-1 en La Liga.

El joven delantero compartió una foto de Rashford celebrando su gol en sus propios canales de redes sociales.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Por la presente Las noticias de la noche de ManchesterNuestro objetivo es brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, inclusive Spotify Y Pódcast de Apple – y también puedes mirar YouTube.