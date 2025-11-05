Películas sólidas de Oriente Medio podrían dejar huella en la carrera internacional por los Oscar

Como crítico de cine y seguidor obsesivo de la categoría de largometraje internacional de la Academia, estoy dispuesto a apostar que varias películas de países de Medio Oriente estarán en la lista de finalistas. E incluso afirmar que uno triunfará la noche de los Oscar.

Aunque sólo 10 países de Medio Oriente están presentando títulos, la región está presentando su alineación más competitiva en años. Las presentaciones incluyen trabajos de un ex nominado (Kaouther Ben Hania de Túnez), un ex director de cine preseleccionado (Maryam Touzani de Marruecos), un ganador de la prestigiosa Cámara de Oro de Cannes (Hasan Hadi de Irak), así como selecciones de alto perfil de la región de Sundance, Cannes, Venecia, Toronto y Tribeca.

Continúa la tendencia de las historias de Medio Oriente presentadas por otros países en la carrera por los Oscar. El año pasado, Alemania recibió una nominación por “La semilla del higo sagrado”, del iraní Mohammad Rasoulof. Este año, Francia, que busca su primer ganador internacional desde “Indochina” en 1992, apuesta por “Fue sólo un accidente”, del director disidente iraní Jafar Panahi. Tiene muchas posibilidades de llegar hasta el final: la película ganó la Palma de Oro en Cannes, donde la compró el experto distribuidor Neon. Su estreno a principios de octubre tuvo una gran taquilla.

Otros dos directores nacidos en Irán representan a países fuera de su patria este año: Alireza Khatami con la participación de Canadá, el drama psicológico en turco “The Things You Kill”, y Shahram Mokri, con la participación de Tayikistán, la enigmática “Black Rabbit, White Rabbit”. Dada la sorprendente proliferación de directores iraníes en la carrera de este año, es irónico que la presentación de Irán, “Cause of Death: Unknown”, un primer largometraje dirigido por Ali Zarnegar, carezca de pedigrí de premios.

Mientras tanto, otro ex director internacional nominado al Oscar, el sueco Tarik Saleh, representa nuevamente a su patria escandinava con “Las águilas de la República”, el apasionante capítulo final de su trilogía de El Cairo. Lanzado en 2026 por Cohen Media Group, sigue a una carismática superestrella egipcia, obligada por el gobierno a interpretar al presidente El-Sisi en una película de propaganda, que se ve envuelta en peligrosas conspiraciones.

Incluso descartando cualquier “efecto ex alumno”, no se puede negar que el tunecino Ben Hania (nominado a largometraje internacional por “El hombre que vendió su piel” en 2020 y nominado a documental por “Cuatro hijas” en 2023), presenta un fuerte contendiente con el candente docudrama “La voz de Hind Rajab”. La película utiliza la voz real de una niña palestina presa del pánico atrapada en un vehículo bajo fuego de tanques israelíes mientras llama a la Media Luna Roja Palestina pidiendo ser rescatada, pero recurre a actores para que interpreten a los trabajadores cada vez más histéricos que atienden su llamada. Se desarrolló en los festivales de Venecia y Toronto.

Después de ser preseleccionado con “El caftán azul” en 2023, el marroquí Touzani ofrece otra entrada formidable en “Calle Málaga”. La dulce comedia dramática se llevó el Premio del Público de la sección Spotlight del Festival de Cine de Venecia y debería desafiar gratamente las opiniones de la sociedad sobre el envejecimiento, la agencia y la sexualidad. Programado para un lanzamiento en 2026 de Strand Releasing, se centra en María Ángeles (leyenda de la pantalla española Carmen Maura), una residente de 80 años de la calle Tánger, cuyo vínculo con su colorida ciudad costera natal es rico y complejo; ella es española y al mismo tiempo también es marroquí.

‘El pastel del presidente’

Otro contendiente plausible que agradará al público es la presentación iraquí «The President’s Cake». Uno de los éxitos del Festival de Cine de Cannes de este año, el conmovedor debut cinematográfico del director Hadi sigue a una niña empobrecida que vive con su abuela en las marismas de Mesopotamia durante el régimen de Saddam Hussein. Cuando le asignan la tarea de hornear el pastel de cumpleaños del dictador para la celebración anual de su escuela, resulta ser una carga casi imposible tanto para la niña como para la abuela. En Cannes, la película obtuvo el premio del jurado a la mejor ópera prima y el premio del público de la Quincena de Realizadores. Sony Pictures Classics se encarga de la distribución.

Egipto también eligió un debut logrado y simpático sobre la difícil vida de una joven con “Feliz cumpleaños” de Sarah Goher, un título que podría llevar al país a la lista de finalistas por primera vez. La película ilumina las disparidades de riqueza y clase en el Cairo contemporáneo a través de la historia de una ingeniosa criada de 8 años cuya devota amistad con la hija de la familia para la que trabaja es desalentada por sus empleadores. En su estreno en Tribeca, se llevó los premios a mejor película narrativa internacional, mejor guión y mejor director. Al cierre de esta edición, la película todavía carecía de distribuidor americano, pero no debería quedarse sin hogar por mucho tiempo. Como escritor y productor conocido anteriormente por “Moon Knight” de Marvel, Goher ya debería tener seguidores en Hollywood.

Es difícil predecir cómo la política mundial influirá en la carrera por el largometraje internacional, pero es posible que hayan ayudado a la entrada palestina del año pasado, “Desde la Zona Cero”, a un lugar en la lista corta. La continua oleada de apoyo a Palestina, además de la cohorte más joven e internacional invitada a unirse a la Academia, también podría impactar un par de películas de época palestina de directoras y guionistas muy respetadas que comparten actores y temas.

La amplia epopeya de Annemarie Jacir “Palestina 36” es la entrada palestina. Es su cuarto largometraje y el cuarto en representar al país. Ambientada en 1936, profundiza en el creciente malestar en el territorio a medida que un número creciente de inmigrantes judíos huyen del antisemitismo europeo y encuentran nuevos hogares en la región mientras la población palestina se une en el levantamiento más grande y más largo contra el gobierno británico de 30 años. Watermelon Films se estrena en EE. UU.

Mientras que la película de Jacir cuenta con un gran elenco de personajes y una línea de tiempo concentrada, en contraste, la entrada de Jordan, “Todo lo que queda de ti”, del actor, guionista y director palestino-estadounidense Cherien Dabis, analiza algunos temas similares, pero dentro del contexto más íntimo de una sola familia a lo largo de tres generaciones. Dabis interpreta a una madre que contextualiza el destino de su hijo a través de las tribulaciones de su abuelo. También es un lanzamiento de Watermelon Films; Javier Bardem y Mark Ruffalo han firmado como productores ejecutivos.

Mientras tanto, las tendencias políticas son actualmente menos favorables hacia el cine israelí. Este año, el país presentó una historia palestina, aunque escrita y dirigida por un judío israelí, Shai Carmeli-Pollak, en colaboración con un productor palestino y un equipo mixto. Distribuida por Menemsha Films en Estados Unidos, “The Sea” sigue el peligroso viaje de un niño de 12 años de una aldea palestina decidido a visitar el mar por primera vez a pesar de que se le negó la entrada en un puesto de control israelí.

Desde 2013, Arabia Saudita ha presentado ocho películas internacionales, dos de ellas de las directoras Haifaa al-Mansour y Shahad Ameen. Tanto la actual “Hijra” de Ameen como su fábula de sirenas “Scales” contienen fuertes temas feministas y elementos visuales sorprendentes. La saga de “Hijra” sobre una abuela y una nieta cuyo peregrinaje a La Meca se convierte en un viaje por carretera de otro tipo confirma a Ameen como un talento a seguir.

“Hijra” se estrenó en Venecia, al igual que la presentación libanesa titulada “A Sad Beautiful World” del debutante en largometraje narrativo Cyril Aris. En una categoría que tradicionalmente favorece los dramas serios, esta comedia romántica que se desarrolla en el contexto de 30 años de tragedias libanesas juega como un soplo de aire fresco y despierta la anticipación por el próximo largometraje de Aris.