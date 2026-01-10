El Ministro de Agricultura ha recibido numerosos informes sobre productos agrícolas ilegales.

Semarang (ANTARA) – El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, admitió que había recibido muchos informes sobre mercancías ilegales o presunto contrabando de diversos productos alimenticios.

«Hay tantos (informes que llegan, ed.). Tan gruesos como este (mostrando gestos con los dedos, ed.), no los he leído todos», dijo mientras revisaba miles de bolsas de cebollas ilegales incautadas por las autoridades el sábado en un almacén en la ciudad de Semarang.

Según él, muchos de estos informes han sido enviados por el público a través del servicio WhatsApp ‘Report Pak Amran’, y la mayoría de los informes se refieren a acusaciones de contrabando de productos agrícolas.

Según Amran, los mensajes que recibió no sólo se referían al contrabando de cebollas recién descubierto, sino también al contrabando de diversos productos agrícolas.

Dijo que productos básicos que van desde arroz, azúcar, fertilizantes hasta aceite de cocina a menudo plantean problemas.

«Hay contrabando, hay gente vendiendo maquinaria (ilegal), vendiendo fertilizantes, fertilizantes ilegales, todo tipo de cosas. Pero lo estamos monitoreando. Por ahora, hay mucho arroz, diferentes cosas, incluso aceite de cocina», dijo.

Por ello, admitió que le sorprendieron las informaciones sobre el contrabando de aceite de cocina, ya que Indonesia es actualmente el mayor productor de aceite de palma del mundo.

“Somos el mayor productor del mundo, el arroz es autosuficiente y abundante, pero también entra el contrabando”, afirmó.

Lo que está claro, dijo, es que su partido monitoreará a cualquiera que ingrese en coordinación con partes relacionadas, como la policía, el TNI y la Agencia de Cuarentena.

«Eso también vendrá más tarde. (Informe, ed.) Llega el arroz, llega el azúcar. Lo descargaremos todo. Sólo espere las próximas 1 o 2 semanas. Lo descargaré todo», enfatizó.

Anteriormente, el Ministro de Agricultura recibió un informe de presunto contrabando de cebollas que ingresarían a Semarang por mar el viernes (1/2).

Luego, el Ministro de Agricultura coordinó con la Policía Militar (PM), Dandim, el jefe de policía de Semarang y los funcionarios de cuarentena para evitar que los envíos ilegales ingresen al mercado.

Al final, los agentes conjuntos lograron incautar 6.172 sacos de cebollas sin documentos oficiales con un peso total de unas 133,5 toneladas, así como seis camiones utilizados para el transporte.

Los conductores de los seis camiones que transportaban cebollas ilegales también fueron interrogados, pero por ahora su condición de testigos se limita a admitir que sólo les pidieron que las transportaran.

Actualmente, la Policía Regional de Java Central todavía está investigando el origen de las cebollas para encontrar a los responsables, mientras que las cebollas serán destruidas como prueba.