El oficial de ICE en el centro del tiroteo en Minneapolis fue arrastrado previamente por un vehículo – Oficial de la ley

(Alpha News): El agente federal en el centro del tiroteo involucrado por ICE en Minneapolis fue arrastrado previamente unos 300 pies por un vehículo durante un incidente en 2025. Esta noticia llega mientras el país continúa debatiendo lo que sucedió en Minneapolis el miércoles por la mañana.

El miércoles por la mañana, Renee Nicole Good murió después de un enfrentamiento con ICE que tuvo lugar en Minneapolis. En el momento del incidente, una ola a gran escala de agentes federales estaba llevando a cabo nuevos esfuerzos de control de inmigración en Minnesota.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Good «armó su vehículo en un intento de atropellar a nuestros agentes del orden en un intento de matarlos, un acto de terrorismo interno. Un oficial de ICE, temiendo por su vida, las vidas de sus compañeros agentes del orden y la seguridad del público, disparó tiros defensivos».

Good, de 37 años, fue alcanzado por los disparos y posteriormente declarado muerto.

Altos funcionarios federales como el vicepresidente J.D. Vance y la secretaria del DHS, Kristi Noem, han expresado su apoyo al oficial de ICE, diciendo que actuó en defensa propia. De manera similar, el presidente Donald Trump dijo que el oficial “parece haber disparado [Good] en defensa propia”.

Sin embargo, los demócratas rechazaron enérgicamente la explicación del gobierno federal sobre el incidente e instaron a los agentes federales a abandonar Minnesota.

Desde el incidente, las autoridades federales han dicho que el mismo agente federal había sido arrastrado previamente por un vehículo durante un evento separado. Ahora se ha revelado que el oficial fue arrastrado a un altercado en 2025 con Roberto Carlos Muñoz-Guatemala.

Muñoz-Guatemala, un no ciudadano previamente condenado por conducta sexual delictiva que involucraba a un menor, fue acusado en junio de 2025 de agredir a un oficial federal.

Según documentos judiciales, las autoridades federales intentaron arrestar a Muñoz-Guatemala en junio de 2025 por entrada ilegal a Estados Unidos. Los cargos alegan que Muñoz-Guatemala fue detenido, desobedeció órdenes, intentó huir en su vehículo y el oficial federal fue arrastrado aproximadamente 100 yardas por el auto de Muñoz-Guatemala.

Ese incidente también ocurrió en Minnesota. El oficial sufrió heridas graves en el brazo y la mano, que requirieron 33 puntos. El mes pasado, Muñoz-Guatemala fue condenado formalmente por agredir a un oficial federal.

