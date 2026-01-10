Persija luchará hasta el final.

Bandung, VIVA – Capitán persia Jacarta, Rizky Ridhoasegurando que su equipo luchará con uñas y dientes para conseguir los mejores resultados a la hora de afrontar persib Bandung a continuación Superliga semana 17. El duelo clásico conocido como el Derby de Indonesia se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, el domingo a las 15.30 WIB.

Este partido seguramente atraerá la atención del público, no sólo porque reúne a dos grandes equipos de Indonesia, sino también porque ambos equipos tienen un desempeño positivo. Persib y Persija tienen 35 puntos, con Maung Bandung en tercer lugar, mientras que los Tigres de Kemayoran ocupan el segundo lugar en la clasificación.

Antes de su partida a Bandung, Ridho expresó su agradecimiento a los miles de Jakmania que estuvieron presentes para brindar apoyo directo durante la sesión de entrenamiento de Persija en el campo de entrenamiento de Bojongsari, el viernes por la tarde.

«Amigos, gracias por tomarse el tiempo para brindarnos apoyo en el entrenamiento antes de ir a Bandung», dijo Ridho citado por Antara.

Destacó que este apoyo es una motivación adicional para que todos los jugadores se desempeñen de manera óptima en este partido crucial.

«Por supuesto, con su apoyo como este y demás, lucharemos con uñas y dientes allí», añadió.

Estadísticamente, Persib es el más favorecido. De los últimos 10 encuentros, Maung Bandung registró cinco victorias y tres empates contra Persija. De hecho, desde que fue entrenado por Bojan Hodak, Persib nunca ha perdido ante su eterno rival.

Sin embargo, Ridho enfatizó que Persija no tuvo miedo de afrontar esta nota. Es optimista de que su equipo podrá llevarse a casa tres puntos de Bandung para conquistar la cima de la clasificación y al mismo tiempo mantener el estatus de campeón de mitad de temporada con una colección de 38 puntos.

«Puedo asegurarles que aquí no jugarán todos. Gracias a todos, amigos, ojalá podamos llevarnos los tres puntos a Yakarta», dijo el exjugador del Persebaya Surabaya.