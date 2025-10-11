El Ministerio de Transmigración construye una estrategia de comunicación pública a través del periodismo

Yakarta (ANTARA) – El Ministerio de Transmigración (Kementtrans) está dotando a los funcionarios estatales (ASN) de valores periodísticos como un esfuerzo por construir una estrategia de comunicación pública.

«Crearemos un equipo de medios sólido que tenga una fuerte estrategia de comunicación, sea capaz de leer la dinámica del espacio digital y responda a los problemas públicos», dijo el martes el secretario general del Ministerio de Transmigración, Edy Gunawan, durante la actividad de formación en periodismo del segundo lote del Ministerio de Transmigración en Yakarta.

El Ministerio de Transmigración cree que los equipos de medios de las agencias desempeñan un papel importante en el aumento de la confianza del público en las instituciones.

Por lo tanto, Edy dijo que el Ministerio de Transmigración está tratando de preparar un equipo de medios que pueda implementar una estrategia de comunicación con siete valores principales.

Primero verifique los hechos. El Ministerio de Transmigración quiere capacitar al equipo de medios para presentar información basada en hechos que sea precisa y responsable.

En segundo lugar, utilice fuentes confiables. Se espera que las ADN tengan un alto nivel de alfabetización para que puedan comprender el contexto del problema y presentarlo de manera adecuada.

En tercer lugar, claridad y precisión del lenguaje. Al presentar información, es importante comprender al grupo objetivo para determinar el estilo lingüístico correcto.

Cuarto, envases atractivos. Esto se puede lograr a través de títulos, subtítulos e infografías sólidos y relevantes. El Ministerio de Transmigración se esfuerza por producir artículos o informes concisos pero informativos para el público.

Quinto: credibilidad y transparencia. El equipo de medios tiene como objetivo poder presentar textos basados ​​en datos y metodología claros, incluido el contenido de las redes sociales.

Sexto: actualizaciones de información. El Ministerio de Transmigración, afirmó Edy, quiere optimizar diversos elementos multimedia a la hora de presentar comunicaciones públicas, ya sea en forma de vídeos, infografías o podcasts (podcast).

Finalmente, evalúa. Edy dijo que el Ministerio de Transmigración estaba abierto a recibir comentarios del público. Las críticas recibidas serán utilizadas como material de introspección para seguir mejorando la forma en que el Ministerio de Transmigración presenta la información pública adecuada.

«Con los principios básicos del periodismo, es de esperar que podamos avanzar centrándonos en el conocimiento de los medios de comunicación profesional, responsable y responsable», dijo Edy.

Esta Capacitación en Periodismo del Lote II es una continuación del Lote I que se llevó a cabo del 9 al 12 de septiembre de 2025. La Capacitación del Lote II se llevó a cabo del 7 al 10 de octubre de 2025 con presentadores de la Agencia de Noticias ANTARA.