Ares’ aparece oscuro el día inaugural, ‘Roofman’ en segundo lugar

«Disney»Tron: Ares«Iluminará la cima de la taquilla en su debut, aunque la película de ciencia ficción está llegando a un nivel más tenue que sus proyecciones. Mientras tanto, la travesura de Channing Tatum «techador«Parece encaminado a una reverencia por el segundo lugar.

La tercera parte de “Tron” ganó 14,3 millones de dólares durante el viernes y avances en 4.000 salas (lo que incluye proyecciones de acceso temprano el miércoles antes del lanzamiento tradicional más amplio del jueves). El seguimiento previo al fin de semana había pronosticado un debut por encima de los 45 millones de dólares, un rango que ahora probablemente esté fuera de su alcance. También está a la par de la entrega anterior de la serie, “Tron: Legacy”, que recaudó 17,5 millones de dólares el día inaugural en 2010 en su camino hacia un primer fotograma de 44 millones de dólares. Las críticas para “Ares” han sido mediocres, mientras que el público fue ligeramente más positivo. La firma de encuestas Cinema Score obtuvo una calificación de “B+” entre los cinéfilos.

Disney gastó una gran cantidad de 180 millones de dólares para producir el resurgimiento de la franquicia. Considerada como una de las pocas obras IP de gran presupuesto que se estrenará entre el verano y el Día de Acción de Gracias, “Ares” confía en que las audiencias internacionales obtengan ganancias en los cines. “Tron” siempre ha sido algo entre un objeto de culto retro y una fuerza comercial. El original fue sólo el estreno número 22 en Norteamérica en 1982, mientras que “Legacy” alcanzó los 400 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 170 millones de dólares.

Los recién llegados a la franquicia Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters lideran “Tron: Ares”, con la estrella original de la serie, Jeff Bridges, regresando como Kevin Flynn. Joachim Rønning dirige, después de haber servido como mano firme para Disney en la última entrega de “Piratas del Caribe”, una secuela de “Maleficient” y el drama de Daisy Ridley “Young Woman and the Sea”. El marketing de Disney también ha enfatizado la música original de Nine Inch Nails, después de que Daft Punk fuera celebrado por su trabajo en “Tron: Legacy”.

“Roofman” de Paramount también se encuentra en el lado inferior del seguimiento, después de ganar 3,25 millones de dólares durante el viernes y avances en 3.362 ubicaciones. El thriller cómico arrancado de los titulares espera cumplir su pronóstico previo al fin de semana de un debut de al menos $ 8 millones.

Miramax desarrolló, produjo y financió “Roofman” con un presupuesto reducido de 19 millones de dólares y Paramount le puso algo de fuerza promocional con un estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre. La película ha gozado de buenos comentarios críticos, mientras que Cinema Score obtuvo una calificación de “B+”. El estudio espera que eso se traduzca en un sólido boca a boca después de un debut modesto.

El director de “Blue Valentine” y “The Place Beyond the Pines”, Derek Cianfrance, optó por algo más alegre con “Roofman”, protagonizada por Tatum como un criminal amigable que robó docenas de locales de McDonald’s antes de escapar de la prisión y vivir en un Toys “R” Us. El conjunto es un banco profundo, con Kirsten Dunst, Peter Dinklage, LaKeith Stanfield, Ben Mendelsohn y Uzo Aduba.

Más por venir…