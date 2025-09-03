El gobierno provincial de Java Central asigna un subsidio para PTS RP16.6 mil millones

SEMARANG (Antara) – En 2025, el gobierno provincial central de Java (Java central) asignó un presupuesto de subsidio a las universidades privadas (puntos) en la región Rp16.6 mil millones, aumentó de RP10.41 mil millones en comparación con el año pasado.

Jefe de la Oficina del Gobierno, la autonomía regional y la colaboración de la Secretaría Provincial Central de Java, Yasip Khasani en Semarang, dijo el miércoles que su partido apoyó el desarrollo de PTS para aumentar la tasa de participación cruda de la educación superior.

«Este apoyo se explicará en el texto. En este momento, de los 218 puntos, solo 30 en colaboración con el gobierno provincial de la Java central», dijo al margen de Java Gouverneur Central Java Ahmad Lutfi para recibir una audiencia de representantes de la Asociación de Educación Superior Privada de la Indonesia.

Según él, el gobierno provincial central de Java también abrió una asociación para la investigación y la innovación de los PTS, como un medio para fortalecer el papel del tridharma de la educación superior y resolver problemas de desarrollo en Java Central.

«Esperemos que todos puedan trabajar juntos porque están extendidos por Java Central», dijo.

Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi dijo que el subsidio era la dedicación del gobierno provincial de la Java central para apoyar la mejora de la calidad de la educación superior en la región.

Según él, una de las cosas que todavía son una tarea conjunta es la disponibilidad de recursos humanos (recursos humanos) que aún no está de acuerdo con las necesidades industriales.

Es por eso que pidió que los PT vieran estas oportunidades y luego comiencen a desarrollar la cooperación con las empresas en Java Central.

«Más tarde para un foro conjunto, todos los PT serán invitados y la cooperación o MOU se establecerá en el Gobierno Provincial Central de Java. También pueden ser todos los puntos que llegan al Regente/Alcalde en sus respectivas regiones para la cooperación», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Java Central Aptisi Edi Nersasongko explicó que uno de los temas discutidos en una reunión con el gobernador fue la disminución en el número de nuevas grabaciones de estudiantes en PTS.

‘Tuvimos una reunión con el gobernador para quejarse. Ayude al gobernador a salir, incluida la obtención de ferias comerciales de empresas en Java Central «, dijo.

Agregó que el gobernador de Java Central también aconsejó todos los puntos para establecer la cooperación con el gobierno provincial de la Java Central.

«El gobernador facilitará la cooperación con varias compañías existentes», dice el ex rector de la Universidad Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.