Actualización de Mason Greenwood como ‘decepcionante’ Man United Reunion hizo acceso

El ex jugador de ala del Manchester United, Mason Greenwood, ha disfrutado de la nueva temporada con Ligue 1 Club Marsella

Ex jugador de ala del Manchester United Mason Greenwood (Imagen: imágenes deportivas de Eurasia/imágenes Getty)

El ex asistente del Manchester United, Steve McClaren, expresó su decepción después de que Mason Greenwood decidió no unirse al equipo de Jamaica para el descanso internacional de este mes.

Greenwood y McClaren trabajaron juntos en Old Trafford cuando este último ayudó a Erik Ten Hag. Sin embargo, su relación de trabajo estaba principalmente fuera del campo cuando el extremo fue suspendido por los Rojos en enero de 2022, en medio de acusaciones de intento de violación, maltrato y control y comportamiento convincente.

Todos los cargos fueron retirados más tarde y el extremo participaría en préstamo el día de la fecha límite en el verano de 2023 en Getafe. McClaren solo se unió al cuerpo técnico de United en julio de 2022.

Después del vencimiento de su préstamo en España, Greenwood regresó a Manchester, donde el equipo de entrenadores le informó que sería vendido. En 2024, el jugador de ala firmó para Marsella y se destacó a breve especulación de que el jugador de 23 años podría reanudar su carrera en Inglaterra.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Sin embargo, no estaba en los planes de Gareth Southgate, ni Thomas Tuchel, quien llevó a Greenwood a explorar sus opciones internacionales. McClaren, quien se da cuenta de que Greenwood podría cambiar la lealtad a Jamaica, ha intentado llevarlo al Caribe.

Esta idea fue lanzada por primera vez la temporada pasada, pero el progreso es limitado. Ahora, para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Bermudas y Trinidad y Tobago, McClaren ha arrojado más luz sobre la situación.

«Ha adquirido un pasaporte y esperábamos que viniera a este campamento, pero después de una conversación con su familia no va a apostar por nadie en este momento», explicó el ex entrenador en jefe de Inglaterra. «Entonces él se toma el tiempo.

«Es un poco decepcionante. Probablemente tengamos que ser más pacientes.

«Mantendremos el contacto. Continuaremos persiguiéndolo porque sé por mis conversaciones con Mason, él ama a Jamaica, respeta a Jamaica.

«Quiere concentrarse en el fútbol del club y no comprometerse con un equipo internacional. En este momento tenemos que respetar que hemos trabajado duro para conseguirlo aquí para este campamento.

«Entonces, quién sabe en el futuro». Greenwood comenzó la nueva temporada con Marsella, anotó una vez y ayuda a dos más en los primeros tres juegos.

Si cambia de Trouw a Jamaica, Greenwood podría representar al país en la Copa Mundial en los Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano. El jugador de 23 años esta temporada en la Liga de Campeones, Nenauwerdard, evitó un regreso a Inglaterra después de que el empate se realizó la semana pasada.

Greenwood se encontrará con la oposición inglesa en forma de Newcastle y Liverpool durante la fase de competencia. El dúo de la Premier League viaja a Francia los días 25 y 21 de enero.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.