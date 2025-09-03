Serie de acción en vivo ‘Tomb Raider’ para comenzar a filmarse en 2026

El «Tomb Raider«Serie de acción en vivo en Video de Amazon Prime se está preparando para disparar.

La adaptación de la serie de la franquicia de videojuegos se establece oficialmente para comenzar la producción el 19 de enero de 2026. Además, Amazon MGM Studios ha confirmado por primera vez que Sophie Turner protagonizará la serie como Lara Croft. El espectáculo fue originalmente Greenlit en Prime Video en mayo de 2024con la participación de Turner Primero reportado en noviembre de ese año. Se informó que el espectáculo estaba en desarrollo en el streamer en enero de 2023.

Como se informó anteriormente, Phoebe Waller-Bridge servirá como creador, escritor y productor ejecutivo de la serie. Pero ahora, Chad Hodge ha abordado el espectáculo como productor ejecutivo y cophowrunner junto con Waller-Bridge. Jonathan Van Tulleken servirá como director y productor ejecutivo.

«Estoy muy emocionado de anunciar la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto con este fenomenal equipo creativo», dijo Waller-Bridge. «No es muy frecuente que puedas hacer una muestra de esta escala con un personaje que creciste amando. Todos a bordo son muy apasionados por Lara y son tan escandalosos, valientes e hilarantes como es. Obtenga tus artefactos … Croft viene …»

Turner es la última actriz de alto perfil en asumir el papel de Croft. El aventurero Globetrotting fue retratado previamente en pantalla en dos películas de Angelina Jolie y en otra por Alicia Vikander.

«Estoy emocionado más allá de la medida, estar jugando a Lara Croft», agregó Turner. «Ella es un personaje tan icónico, que significa mucho para muchos, y estoy dando todo lo que tengo. Son zapatos masivos para llenar, siguiendo los escalones de Angelina y Alicia con sus actuaciones de potencia, pero con Phoebe al timón, nosotros (y Lara) estamos en manos muy seguras. No puedo esperar a todos para ver lo que tenemos cocinando».

La serie es producida por: Crystal Dynamics; Waller-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Productions; Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg y Timothy I. Stevenson de Story Kitchen; Michael Scheel; Hodge; Van Tulleken; y televisión legendaria. La serie es producida por Story Kitchen, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios. Waller-Bridge está actualmente bajo un acuerdo general en Amazon MGM Studios.

La serie «Tomb Raider» se desarrolló bajo un pacto entre Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios, que viene a través del acuerdo de Story Kitchen con el estudio para desarrollar historias adicionales de «Tomb Raider» en series y películas.

«Lara Croft es uno de los personajes de videojuegos más reconocibles e icónicos de todos los tiempos», dijo Vernon Sanders, jefe de televisión global en Prime Video y Amazon MGM Studios. «Estamos encantados de que la maravillosamente talentosa Sophie Turner da vida a este personaje que se define por su coraje, fuerza y ​​resolución inquebrantable. Dirigido por el brillante puente Phoebe Waller, esta serie honrará al amado legado de ‘tumba Raider’ mientras ofrece nuevas aventuras a los fanáticos de todo el mundo».

Los recientes créditos de escritura de Hodge incluyen las películas «Single All the Way» y «The Darkest Minds», así como la serie de televisión «Good Behavior». También creó programas como «Wayward Pines», «The Playboy Club» y «Runaway». Van Tulleken previamente ha dirigido episodios de «Shogun», «Dope Thief», «Subiendo» y «Top Boy».

Waller-Bridge es representado por UTA, Independent Talent, McEwan & Penford, y Johnson Shapiro Slewett & Kole. Turner es representada por CAA, Independent Talent Group y Public Eye Communications. Hodge es representado por WME, contenido anónimo, y Ziffren Brittenham. Tulleken es representado por WME, sin título y talento independiente. Story Kitchen es representada por WME & Pryor Cashman.