El gobierno de la ciudad de Tegal acelera el desarrollo de instalaciones sanitarias

TEGAL (Antara) – El Ayuntamiento de Tegal, Central Java, se esfuerza por implementar un programa para acelerar el desarrollo de la estructuración sanitaria en el área que recibirá la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR).

«Alentaremos cosas diferentes, cómo podemos contribuir y colaborar con aquellos que luego pueden apoyar el desempeño del programa estratégico de saneamiento de Tegal City durante los próximos cinco años», dijo Burgemeester Dedy Yon Supriyono en Tegal el miércoles.

Espera resultados óptimos para la implementación de programas del esquema de saneamiento.

HOOFD VAN DE CENTRALE JAVA EN Regionale Infrastructuur en Regionale Bouwstructuurbereau (BPBPK) Nanda le Sirait Noemde de Twee BelanGriJkste Zorgpunten se reunió Programma -ActiviteIten te compileren om alle estudios van de programamma -Activiteiten te compileren om teden aangesneden Met de estrategia die moet worden gecontroleerd en geleid por el grupo de trabajo provincial.

El jefe interino de la Oficina Regional de Desarrollo, Investigación, Investigación e Innovación de Planificación de Innovación (Bapperida), la ciudad de Tegal, Sartono Eko SapuTro, explicó que este compromiso fue el primer paso para preparar un documento estratégico de la ciudad que se solicitó dentro de cinco años para implementar el apoyo del Gobierno Provincial Java.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y el Salón Residencial en Semarang, se mapeará en lugares que se pueden organizar en la ciudad de Tegal serán facilitados por el gobierno provincial y el gobierno central.

Un total de tres subsectores objetivo en la regulación de las estrategias de remediación de la ciudad, a saber, relacionados con la gestión y el manejo de aguas residuales domésticas, desechos y agua de drenaje.

Estas tres cosas, dijo, en la comunidad tuvieron una gran influencia en otros programas, ya que la oficina de salud las precedió por los riesgos para la salud a través de la evaluación de riesgos de investigación (EHRA) de la salud ambiental. Los resultados de la investigación se compilaron en la base del grupo de trabajo del equipo técnico, el documento «Estrategia de saneamiento para Tegal City 2025-2029».

«Se espera que las necesidades básicas posteriores estén relacionadas con la gestión de las aguas residuales domésticas en la ciudad de Tegal, los desechos y el drenaje pueden tratarse dentro de los próximos cinco años, por lo que no solo depende de la financiación a nivel regional a través de la APBD II, donde necesitamos ayuda de financiación desde APBD II juntos», dijo.