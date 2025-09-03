‘No válido’ -Man City -OutSourcing -Entatement después de problemas con el boleto de la Liga de Campeones

Manchester City ha emitido una declaración después de que varios sitios de boletos de terceros comenzaron a vender boletos de la Liga de Campeones

Kevin de Bruyne volverá en el Etihad este mes

Manchester City advirtió a los fanáticos sobre ‘revendedores no oficiales’ que ofrecen boletos para partidos de la Liga de Campeones que no existen.

Los boletos para el partido de Napoli a finales de este mes saldrán a la venta oficialmente el jueves por la mañana, pero se anunciarán en otro lugar en varios sitios de terceros.

El club insiste en que estos boletos no lo llevarán al suelo para el juego el jueves 18 de septiembre, con solo los comprados a través de canales oficiales se cuentan como auténticos.

«Somos conscientes de una serie de revendedores no oficiales que anuncian boletos para nuestros próximos partidos de la Liga de Campeones. Estos no son boletos válidos», dijo un comunicado en las redes sociales.

«Son boletos ‘especulativos’; el vendedor no los tiene, y planean adquirir boletos más tarde. Si un vendedor no tiene datos de sentado, o una lista de áreas de estadio incorrectas como el ‘nivel superior largo’, no son boletos válidos.

«Siempre use canales oficiales para comprar boletos. Si ha comprado en una fuente no oficial, complete este formulario y haremos todo lo posible para ayudar».

Además de reducir los precios de la jornada para hacer que los boletos sean más asequibles para los fanáticos, el club también ha introducido medidas para tratar de limitar los touts o limitarlos para tomar asiento en el estadio. Todos los que quieran asistir al juego de Napoli deben haber tenido una membresía antes de que el sorteo haya sido hecho y asistiera al menos un partido.

La medida fue bienvenida por los seguidores, aunque todavía hay preocupaciones sobre el problema de los sitios de tercera parte. La decisión de la ciudad de colaborar con un noveno revendedor oficial la temporada pasada, Viagogo, fue suficiente para que decenas de miles de seguidores protesten en el partido de atrás que se infiltra en la casa contra el Liverpool y el Real Madrid.

Esto siguió a una investigación de la Manchester Evening News A principios de este año, explicaron cómo incluso los revendedores oficiales no usaban en ningún lugar del área de cheques que el club hace para garantizar que el equipo local solo esté poblado por los fanáticos de la ciudad.

Con las nuevas preocupaciones de los seguidores sobre el nuevo sistema de gimnasia que se introdujo esta temporada en el Etihad que causó demoras para el partido inaugural, habrá control adicional del club para garantizar que la Liga de Campeones, las noches sean lo más seguras posible para sus seguidores.

