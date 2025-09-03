El misterio de la madre que perdió después del cuerpo del bebé fue encontrado en la pensión de suma

Sumenep, Viva – Caso de descubrimiento Cuerpo del bebé Una mujer llamada Asyifa Lailatul Aulia o Baby Syifa (11 meses) en una sala de internado en el pueblo de Arjasa, distrito de Arjasa, Sumeneep Regency, East Java, todavía deja un gran signo de interrogación. La policía ahora se está centrando en la existencia de Ila, la madre biológica de la víctima, que ha desaparecido desde el desgarrador incidente.

Este incidente fue revelado el lunes (1/9/2025) cuando Kasiun (70), la abuela de la víctima, le pidió el propietario de la conciencia que ordenara las pertenencias de Ila. La habitación estuvo encerrada durante varios días y nunca fue visto habitada. Cuando quieres empacar, Cakeun huele un olor desagradable que sale de un saco blanco. Cuando se abrió, las pequeñas piernas de sus nietos, el bebé Syifa, que resultó haber estado sin vida.

Abuela y abuela de la víctima de Syifa y su hermana Azril en Sumenep

El cuerpo del pobre bebé se encontró en una condición patética, envuelta en plástico en capas antes de ser puesto en un saco. Este descubrimiento hizo que la familia de la víctima se sorprendiera. «Inmediatamente informé lo que encontré a la policía. Ila tampoco podía ser contactada desde hace unos días», dijo Rofik, pariente de la víctima.

Rofik dijo que, antes de desaparecer, Ila había pedido el horario del barco desde la isla de Kangangia a Kalianget Port, Sumenep. Pero después de eso, sus pistas desaparecieron.

AKP Widiarti, Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Sumreep, confirmó el caso. Según él, la policía ha examinado a varios testigos y ahora están rastreando el paradero de Ila. «Bien, el bebé se encuentra muerto en un saco. En la actualidad, el equipo de investigación realiza una investigación en profundidad, incluida la búsqueda del paradero de la madre de la víctima que hasta ahora no puede ser contactada», dijo.

Se sabe que la víctima es la segunda hija de la pareja Matsirri e Ila. El padre de la víctima trabajó como trabajador migrante en el extranjero. Durante este tiempo, las dos parejas vivían con la madre en Arjasa. El hermano, Azril (3), fue descubierto por primera vez por su abuela en una condición sola en la terraza de la casa el sábado (30/8/2025). Dos días después, el cuerpo de su hermana fue encontrado en un saco en una sala de mesa.

Este trágico caso ahora es manejado intensamente por la Unidad de Investigación Penal de la Policía de Sumeneep. Las autoridades enfatizaron que investigarían y revelarían a fondo el papel de la madre de la víctima en el incidente que todavía era un misterio. (Veros Afif/Tvone/SumeP)