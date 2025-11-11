El equipo de investigación de la UMS está creando una herramienta de monitoreo de filtros diésel para respaldar la eficiencia de la distribución nacional de combustible

Solo (ANTARA) – El equipo de investigación de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha desarrollado una herramienta de monitoreo de filtros diésel para respaldar la eficiencia de la distribución nacional de combustible.

El equipo de investigación dirigido por Ir. Rois Fatoni, ST, M.Sc., Ph.D., logró obtener financiación para la Invitación a la Inclusión de Investigación Productiva (RISPRO) del Instituto de Gestión de Fondos de Educación (LPDP) por valor de 3.400 millones de IDR. Rois en Solo, Java Central, dijo el martes que su equipo se estaba centrando en desarrollar una herramienta para monitorear la obstrucción de los filtros en los vehículos de fueloil (BBM) de Pertamina.

Rois explicó que la política del gobierno de reemplazar el biodiesel BXX por B40 (40 por ciento de biodiesel, 60 por ciento de diesel) e incluso planea convertirse en B50 el próximo año plantea nuevos desafíos para el sistema de filtración de combustible.

Las propiedades del biodiesel que proviene de plantas provocan una acumulación de compuestos químicos que pueden bloquear las piezas del filtro de diésel, o lo que comúnmente se conoce como obstrucción del filtro.

«Nuestro equipo está tratando de desarrollar una herramienta que pueda proporcionar a la gerencia información sobre cuándo es el momento adecuado para reemplazar el filtro. Ni demasiado temprano ni demasiado tarde, ya que ambos afectan la eficiencia y la distribución del combustible», dijo.

En esta investigación participaron 19 investigadores interdisciplinarios de diferentes facultades, que van desde Ingeniería y Gestión Industrial, Informática, Economía, Tecnología Química, Ingeniería Mecánica hasta Ingeniería Eléctrica. Según Rois, esta colaboración demuestra el fuerte espíritu multidisciplinario dentro del entorno de la UMS.

«Esta es una investigación verdaderamente multidisciplinaria. En el primer año recibimos una financiación de 2.600 millones de euros y después de la evaluación del equipo de evaluación del LPDP se nos recomendó continuar hasta el segundo año», dijo.

En una fase inicial, el desarrollo de la herramienta se probó utilizando un simulador de vehículo diésel que representa el sistema de motor de una flota de transporte de combustible. Los resultados se consideran buenos y están listos para ser probados en vehículos de campo en la siguiente fase.

«Nuestra esperanza es que en el segundo año, esta herramienta pueda ser probada en el campo, registrada en el SNI y el catálogo electrónico, y ampliamente utilizada por los socios de Pertamina», explica Rois.

A nivel nacional, existen aproximadamente 3,000 camiones que utilizan combustible Pertamina y que tienen el potencial de aplicar los resultados de este estudio. Si se implementa, esta innovación podría evitar fallas en los filtros durante un viaje y reducir las pérdidas sociales y económicas debido a los retrasos en la distribución de combustible.

«Este programa de investigación a través de financiación RISPRO LPDP es el primero que obtiene el equipo de investigación de la UMS y su valor es bastante prestigioso. Con suerte, será el primer paso para fortalecer la investigación innovadora dentro del entorno de la UMS», dijo.

Uno de los miembros del equipo de investigación, Ir. Bana Handaga, MT, Ph.D., explicó que esta investigación consta de varios componentes clave, incluido el sistema de flujo de combustible, la composición química del B40, el rendimiento del motor y los sistemas electrónicos basados ​​en IoT.

«Mi trabajo en el departamento de electrónica es desarrollar un sistema que pueda detectar el estado del filtro de combustible. Esta herramienta monitorea el estado del filtro en tiempo real y proporciona una advertencia si el filtro se altera debido a la disminución de la calidad del combustible», dijo Bana.

Dijo que este estudio también examinó los cambios en la composición del diésel B40 después de un uso repetido, realizado por el equipo de química, mientras que el equipo de motores estudió el comportamiento del flujo de combustible en la calidad del motor.

«Trabajamos en diferentes campos, desde la química, la ingeniería, la electricidad, la industria hasta la economía. Cada parte se complementa para que los resultados de esta investigación puedan aplicarse en su conjunto», afirmó.

Mientras tanto, el Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA, uno de los revisores del LPDP, expresó su agradecimiento por los resultados de la investigación del equipo de la UMS.

«Estamos llevando a cabo el seguimiento y la evaluación directamente en el campo. Aunque hay algunas pequeñas cosas que deben mejorarse, en general el progreso es muy bueno. Hemos acordado continuar esta investigación en el segundo año para que los resultados tengan un impacto real en la sociedad», afirmó.

Se espera que esta investigación productiva, continuó, pueda producir productos listos para el mercado y hacer una contribución real a la eficiencia de la gestión de la flota de distribución de combustible en Indonesia.