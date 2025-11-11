El Festival de Cine de El Cairo destaca a la comunidad

El 46º Aeropuerto Internacional de El Cairo. El Festival de Cine regresa a la Ópera de El Cairo del 12 al 21 de noviembre, combinando el prestigio global con el pulso de una ciudad que vive y respira cine.

Para director artístico Mohamed TarekEl principio rector detrás de CIFF es simple: cuidado. “Cuidado viene de ‘preocuparse’”, dice. “Eso es lo que intentamos hacer: cuidar las películas, el público y la ciudad misma”.

Ese espíritu influye en las decisiones grandes y pequeñas. Las proyecciones están programadas para dejar espacio para preguntas y respuestas y encuentros casuales en lugar de horarios apretados. Los precios de las entradas se mantienen muy por debajo de las tarifas comerciales, las insignias cinéfilas fomentan un sentido de comunidad y los programas de extensión atraen a estudiantes y jóvenes cineastas de Alejandría, el Alto Egipto y el Delta del Nilo, ampliando el alcance del festival mucho más allá de la capital.

«Para nosotros, la audiencia no es una idea de último momento», señala Tarek. «Pensamos en cómo la gente vive el festival, desde el ritmo del día hasta las conversaciones entre proyecciones. El entusiasmo de la multitud es la verdadera medida del éxito».

Trabajando junto al veterano actor y presidente del festival, Hussein Fahmi, Tarek ayuda a dar forma a un evento que es a la vez accesible y ambicioso. Fahmi llama Festival de Cine de El Cairo “una piedra angular de la memoria artística de Egipto, una celebración de nuestra identidad cinematográfica que continúa evolucionando con cada generación”.

Fundado en 1976, el Festival de Cine de El Cairo sigue siendo el festival de “Categoría A” acreditado por la FIAPF más antiguo del mundo árabe, distinción que comparte con Cannes, Venecia y Berlín, pero su enfoque es decididamente contemporáneo. La edición de este año enfatiza la conexión: entre El Cairo y la región, entre cineastas consagrados y nuevas voces, y entre el cine y las audiencias que lo sustentan.

“No estamos aquí para ser guardianes”, subraya Tarek. «Estamos aquí para ser facilitadores, para brindarles una plataforma a los cineastas de toda la región».

Esa filosofía se extiende a la estrategia de programación. La programación de este año abarca estrenos mundiales y regionales, 22 clásicos egipcios restaurados y destacados internacionales, con cortometrajes que, por primera vez, ocuparán el Gran Teatro de la Ópera, un gesto hacia los creadores más jóvenes y la creciente demanda de la audiencia.

En el centro del ecosistema profesional del Festival de Cine de El Cairo se encuentra Cairo Film Connection, ahora reconocida como una de las plataformas de presentación más importantes de la región de Medio Oriente y África del Norte. Celebrada como parte del Jornadas de la industria de El Cairovincula a cineastas de Egipto, África y el mundo árabe con productores, financiadores y programadores de festivales internacionales.

El Mercado de cine de El CairoRelanzado en 2024, también crece este año, con 26 expositores y múltiples nuevas asociaciones. El festival también amplía su rama industrial a través de una nueva asociación con Co-Production Salon, el centro de networking con sede en los Emiratos Árabes Unidos que reúne a más de 200 productores, inversores y ejecutivos de contenido de todo MENA.

En la pantalla, la programación 2025 destaca la vitalidad y la amplitud del cine regional. Tarek destaca algunos aspectos destacados del programa, como la selección oficial de competencia “One More Show” (Mai Saad y Ahmed Al Danaf, Egipto, Palestina), un documental que captura la resiliencia en medio de la devastación mientras sigue a un grupo de circo de Gaza actuando para niños en el contexto de la guerra. Tarek dice que otros proyectos locales como el competidor de Horizons of Arab Cinema “Complaint No. 713317” (Yasser Shafiey, Egipto), que se dirige a Rotterdam después de un estreno en El Cairo, muestran un cambio en el alcance del talento local. «Esto solía ser al revés», dice Tarek con una sonrisa. “Ahora los festivales nos quitan las películas”.

La proyección final del festival subraya ese espíritu. “La Voz de Hind Rajab”, ganadora del León de Plata en Venecia, cerrará el Festival de Cine de El Cairo antes de inaugurar Doha, completando un circuito de solidaridad regional que Tarek y su equipo esperan fortalecer. “Crear vínculos es más difícil que crear competencia”, añade. «Pero los vínculos duran más y aportan más a la región».

Además del descubrimiento, el Festival de Cine de El Cairo sigue atento al legado. Los homenajes de este año a los veteranos del cine egipcio incluyen al actor Khaled El Nabawy, al cineasta Mohamed Abdelaziz y al director de fotografía Mahmoud Abdelsamie. Otros homenajeados, que también encabezarán clases magistrales durante el festival, incluyen a la actriz palestina Hiam Abbas y al director húngaro Ildikó Enyedi. El veterano director turco Nuri Bilde Ceylan preside el jurado del concurso internacional.

A pesar de su alcance internacional, el Festival de Cine de El Cairo sigue siendo inseparable del ritmo urbano de El Cairo. Las proyecciones se extienden más allá de la Ópera hacia los cines suburbanos a ambos lados del Nilo. La Universidad Americana de El Cairo abre sus instalaciones en el centro para albergar eventos, mientras que las colaboraciones de los estudiantes con los departamentos de diseño y arquitectura ayudan a dar forma a los espacios del festival. Cada año, afirma Tarek, la demanda supera la capacidad. «Es un buen problema», admite Tarek. «Este es un festival que le importa a la gente».

Ese cuidado define la identidad del Festival de Cine de El Cairo tanto como su programación. Desde la divulgación hasta las asociaciones industriales, el énfasis está en la participación, no en la exclusividad. «Queremos que la gente sienta que este festival les pertenece».