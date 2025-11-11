El exjefe del Man United, Erik ten Hag, rechaza el regreso de la directiva después de las ‘conversaciones’

Erik ten Hag mantuvo conversaciones sobre su regreso a la dirección la semana pasada, pero desde entonces el ex entrenador del Manchester United rechazó la oportunidad de regresar a un antiguo club.

Erik ten Hag ha rechazado la oportunidad de volver a la dirección (Imagen: Getty Images)

Se afirma que el ex entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, rechazó la posibilidad de un emotivo regreso al Ajax.

El técnico de 55 años, que ha estado sin trabajo desde que fue despedido por el Bayer Leverkusen el 1 de septiembre, ha sido vinculado con un regreso al banquillo en las últimas semanas.

Se propuso a Ten Hag para reemplazar a Vitor Pereira y convertirse en el próximo entrenador de los Wolves, pero tenía reservas sobre asumir el cargo en el club de West Midlands y rechazó la oportunidad.

Poco después se supo que Ten Hag se había reunido con el director técnico del Ajax, Ted Kroes, para tomar un «café planificado», en medio de crecientes especulaciones sobre el futuro de John Heitinga en el Johan Cruyff Arena.

Cuando el Ajax tomó la decisión de despedir a Heitinga después de la derrota del miércoles pasado por 3-0 en casa ante el Galatasaray en la Liga de Campeones, parecía claro que Ten Hag era el candidato ideal para convertirse en su próximo entrenador.

Sin embargo, NOS y AD informan que Ten Hag ahora ha rechazado la oportunidad de hacerse cargo del Ajax. Se añade que ha tenido más conversaciones con Kroes sobre la posibilidad de regresar al club de Ámsterdam.

Según AD, Ten Hag expresó su preocupación por la naturaleza incierta de la jerarquía del club. A pesar de los intentos de convencer a Ten Hag de que regresara, Kroes dimitió tras el despido de Heitinga.

El ex entrenador del Manchester United Erik ten Hag (Imagen: Getty Images)

El mes pasado se confirmó que Danny Blind, padre del ex defensa del United y ahora del Girona Daley Blind, también dejaría su cargo como comisario técnico.

Ten Hag pasó cuatro años con los gigantes de Ámsterdam, ganó tres títulos de la Eredivisie y registró una impresionante tasa de victorias del 73 por ciento antes de renunciar para unirse al United en mayo de 2022.

El holandés perdió su puesto en Old Trafford en octubre de 2024, a pesar de ganar la Copa Carabao y la Copa FA y terminar tercero en su primera temporada.

Recordando sus dos años y medio en el United, Ten Hag dijo en el podcast SEG Stories en febrero: «Si hay algo que extraño, es Old Trafford. Hemos tenido muchos momentos destacados, pero como siempre digo, siempre hay margen de mejora. Lo bueno no es suficiente. Puedes hacerlo mejor».

Después de nueve meses sin trabajo, Ten Hag regresó al banquillo y reemplazó a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen este verano. Pero a pesar de jugar sólo tres partidos de la Bundesliga, ganar uno, empatar otro y perder otro, Ten Hag fue brutalmente despedido en septiembre.

«La decisión del Bayer Leverkusen esta mañana de despedirme fue una completa sorpresa. No tiene precedentes decir adiós a un entrenador después de sólo dos partidos de competición», dijo Ten Hag tras la decisión del Leverkusen de despedirlo después de tres partidos de competición.

«Este verano, muchos jugadores clave que formaron parte de éxitos pasados ​​abandonaron el equipo. Construir un equipo nuevo y cohesivo es un proceso cuidadoso que requiere tiempo y confianza.

«Un nuevo entrenador merece espacio para implementar su visión, establecer estándares, dar forma al equipo y poner su sello en el estilo de juego.

«Empecé este trabajo con plena convicción y energía, pero lamentablemente la dirección no estuvo dispuesta a darme el tiempo y la confianza que necesitaba, lo cual lamento profundamente. Siento que esta nunca ha sido una relación basada en la confianza mutua.

«A lo largo de mi carrera, cada temporada que he podido desarrollar como entrenador ha sido exitosa. Los clubes que han confiado en mí han sido recompensados ​​con éxitos y trofeos».

