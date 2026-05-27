El alma mater de Karl Anthony Towns, St. Joseph’s High School en Nueva Jersey, tiene un cariño especial El centro estrella de los Knicks

METUCHEN, Nueva Jersey (WABC) — Karl Anthony Towns brilló durante el camino de los New York Knicks hacia las Finales de la NBA, pero el pívot del equipo fue una estrella mucho antes del baloncesto profesional, en una escuela de Nueva Jersey.

Towns jugó baloncesto en la escuela secundaria en St. Joseph’s en Metuchen, Nueva Jersey.

Es un lugar al que Towns regresó después de convertirse en una estrella de la NBA, porque está en el Salón de la Fama del atletismo de St. Joseph.

Towns fue incluso presidente de la clase. Hizo todo bien y siempre entregó el trabajo de primera a tiempo.

Puede ver el informe completo de Michelle Charlesworth en el reproductor multimedia de arriba.

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