¡Los PlayStation Pulse Explore Buds bajan a su precio más bajo de todos los tiempos!

El audio de los juegos puede mejorar o deshacer tu experiencia, y con los auriculares inalámbricos PlayStation Pulse Explore, estarás completamente inmerso en cada efecto de sonido y diálogo épico. Estos auriculares acaban de alcanzar el precio más bajo de su historia: bajaron a $149 desde un precio minorista de $199. ¡Tiene un 25% de descuento, así que es un buen momento para obtener el mejor precio hasta ahora!

Los audífonos PlayStation Pulse Explore no son solo para juegos: están diseñados para mejorar el audio en casa y mientras viaja. Con los controladores magnéticos planos, espera un sonido realista y lleno de detalles, mientras que la conexión inalámbrica PlayStation Link hace que todo sea fluido y con una gran capacidad de respuesta. Además, dos micrófonos ocultos con rechazo de ruido basado en IA garantizan que tu voz suene clara durante las llamadas multijugador. La duración de la batería también es sólida, hasta cinco horas en los auriculares y 10 horas adicionales gracias al estuche de carga.

Según nuestras estadísticas, el precio de 149 dólares es 43,65 dólares más bajo que el precio medio de los últimos tres meses. Esta oferta coincide con el precio más bajo de todos los tiempos para estos auriculares y el descuento es nuevo y acaba de bajar hace una hora.