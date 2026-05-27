Lo que significa el acuerdo de transferencia de Anthony Gordon para el Man United después del sacrificio de Marcus Rashford

Según se informa, el Newcastle United ha cerrado un acuerdo de £69,3 millones más complementos con el Barcelona por Anthony Gordon, y la medida deja incierto el futuro de Marcus Rashford en el Manchester United.

Anthony Gordon está listo para Barcelona (Imagen: Getty)

Anthony Gordon está a punto de completar su traslado a Barcelona después de que el Newcastle United aceptara una oferta de £69,3 millones más complementos, lo que pone en duda las perspectivas de Marcus Rashford en el club. Después de un día de negociaciones entre las partes, Gordon ahora tiene que someterse a tratamiento médico a medida que se acerca el acuerdo.

Se espera que el extremo inglés duplique sus ganancias a alrededor de £300.000 por semana mientras el Barcelona invierte fuertemente en el período previo a la Copa del Mundo. Los campeones de La Liga han seguido una estrategia marcadamente diferente en sus tratos con las Urracas que en sus negociaciones con el Manchester United.

Tienen la opción de asegurar a Rashford por £ 26 millones a través de una cláusula en su contrato de préstamo, y el jugador de 28 años tuvo un buen desempeño después de llegar procedente del United. Sin embargo, el Barcelona ha estado trabajando para reducir esa tarifa mientras navega por las regulaciones financieras en España.

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La posición preferida de Gordon es la banda izquierda, donde competirá con Rashford por un lugar en la alineación inglesa de Thomas Tuchel. Sin embargo, se sugiere que Hansi Flick está dispuesto a fichar a ambos jugadores este verano.

Según los informes, Rashford ya acordó sacrificar casi la mitad de su salario semanal para quedarse en Barcelona, ​​mientras que se ha discutido otro acuerdo de préstamo y ahora parece un resultado más probable. La preferencia del United sería vender por la cantidad que acordaron el pasado verano.

Aún está por determinar si la jerarquía del United estará abierta a acuerdos alternativos luego de la búsqueda de Gordon por parte del Barcelona. El equipo catalán está mostrando su fuerza financiera, pero también podría utilizar la transferencia de Gordon como justificación para frenar un mayor gasto.

Marcus Rashford está cedido del Manchester United al Barcelona esta temporada (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

El fichaje de Gordon también permitirá al Barcelona demostrar que no necesita refuerzos en ese ámbito. Rashford entró y salió del primer equipo del Barça a pesar de marcar catorce goles y dar catorce asistencias.

Esto deja al United en una situación difícil respecto al futuro de Rashford. El canterano tiene encerrado hasta 2028, aunque sólo quería quedarse en el Camp Nou este verano.

Después de conseguir el título de liga con el Barcelona, ​​​​Rashford expresó su esperanza de extender su etapa, pero pareció sugerir que eso no estaba garantizado. «Esta es la manera perfecta en la que quiero que termine», dijo.

«Estoy muy feliz, sólo quiero disfrutar del día de hoy. Estoy viviendo el momento. Ya veremos al final de la temporada».

«Vine aquí para ganar y lo estamos haciendo, así que estoy muy feliz. Es una sensación increíble.

«Durante la temporada nos lo merecíamos, fuimos el mejor equipo. Tuvimos algunos momentos malos pero siempre volvemos y luchamos para mejorar».