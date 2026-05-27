YouTube ahora etiquetará más claramente el contenido generado por IA

YouTube ha anunciado que será más transparente al etiquetar el contenido generado por IA.

A partir de hoy, todos los vídeos subidos a YouTube que sean modificados o creados con IA mostrarán una etiqueta de IA destacada. Los videos largos mostrarán etiquetas debajo del reproductor de video y encima de la descripción, mientras que los videos cortos mostrarán etiquetas como una superposición directa en el video.

Básicamente, YouTube todavía requiere que los creadores de contenido marquen sus videos como generados por IA, pero ahora YouTube también tiene un sistema de detección de contenido que analizará y marcará el contenido generado por IA, incluso si no fue etiquetado manualmente. Si el video se identifica incorrectamente como generado por IA, los creadores pueden actualizar el estado de divulgación en YouTube Studio, pero la divulgación permanecerá si el video se creó usando las herramientas de IA de YouTube, como Veo o Dream Screen, o si el video incluye metadatos C2PA.

YouTube dice que las etiquetas de divulgación no cambian la forma en que se recomiendan o monetizan los videos, sino que solo aumentan la transparencia en torno a ellos.

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