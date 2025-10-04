Djarum y PSSI poseen el entrenamiento y la certificación National

KUDUS (Antara) – La Fundación Sports Bakti Djarum y la vida útil de la leche en colaboración con la Asociación de Fútbol All Indonesia (PSSI) celebraron una certificación nacional de licencia D que asistió 30 entrenadores y maestros deportivos en Kudus Regency, Central Java.

«Esta actividad se inició para mejorar la calidad de los entrenadores deportivos y los maestros para ofrecer entrenamiento de fútbol, ​​especialmente para la primera infancia», dijo el sábado el director del programa Milklife Soccer Challenge Tjahjono en Kudus.

La capacitación tuvo lugar una semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025 en el Sucoper Arena Sucoper, Java Central, que fue ordenado por Muhammad Hanafing Ibrahim como un entrenador de PSSI que también tenía la licencia AFC Pro.

Además, dijo, la certificación también fue parte de la serie Milklife Soccer Challenge (MLSC), con la esperanza de que la calidad de los participantes de MLSC en Kudus aumente en la próxima edición.

Según él, esta iniciativa proviene del entusiasmo de la comunidad al evento MLSC en Kudus. Muchos maestros de deportes están interesados ​​en desarrollar coaching de fútbol, ​​pero no tienen entrenamiento formal. Por lo tanto, la Fundación Djarum, junto con la leche de la leche, coordinada con el PSSI central, Asprov Central Java y Askab Pssi Kudus para presentar el curso de licencia D.

«Esperemos que este programa pueda ser la primera posición para el nacimiento de más entrenadores de calidad», dijo.

Agregó que con esta capacitación de los entrenadores se esperaba que pudieran implementar el conocimiento adquirido para apoyar el desarrollo del fútbol en edad temprana en sus respectivas regiones.

«Esperamos que los entrenadores que sigan esta certificación puedan transferir conocimiento a sus estudiantes. Con más entrenadores con licencia, el ecosistema de fútbol en la región se desarrolla más saludable y de manera más sostenible, también cuando apoya el crecimiento del fútbol femenino que ahora también recibe más atención», dijo.

Este entrenamiento de lectura d se divide en dos fases, a saber, sesiones teóricas y prácticas. En la sesión teórica, los participantes obtienen equipos sobre la filosofía del fútbol indonesio (Filasia), el papel del entrenador, el principio de defensa y ataque, la gestión del juego y las fases del desarrollo de juegos. Mientras que la sesión de práctica pasa el pase y el primer entrenamiento táctil, dribling, ataque -up -up, defensa de alta prensa, al acondicionamiento de fútbol 11 contra 11.

En la implementación, el entrenador Hanafing fue asistido por el asistente -Coach Yayat R. Hidayat y Pamungkas Yuli Kurniawan. Varios atletas jóvenes también participaron en convertirse en una exhibición en la sesión de ejercicio de campo.

El entrenador Hanafing confirmó la importancia de esta licencia como primera puerta para posibles entrenadores profesionales.

«Licencia D es la entrada para cualquiera que quiera trabajar seriamente en el mundo del entrenamiento de fútbol. A través de este curso, los participantes están equipados con bases básicas para entrenar de acuerdo con los estándares PSSI, de modo que los jugadores que entrenan obtienen la guía correcta desde el principio. Porque el gran entrenador dará a luz a grandes jugadores», dijo.

Agregó que a una edad temprana, las técnicas básicas se convirtieron en la base más importante que el entrenador debe ser controlado. Se han enseñado seis técnicas básicas, a saber, pasar, verificar, driblar, correr con la pelota, la cabeza y la puntuación.

Es interesante que la certificación d -licencia que generalmente cuesta hasta Rp3 millones, esta vez solo Rp750 mil cargos. Esta política se ha tomado para que más entrenadores deportivos y maestros en Kudus puedan mejorar sus competencias.

Uno de los participantes, solo Nurkha Habibi, profesor de deportes Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, afirmó que este programa ayuda.

«Por lo general, los costos de las licencias son muy costosos y difíciles de alcanzar. Si es así, el precio es muy asequible para un conocimiento costoso. Podemos aprender directamente de los instructores de PSSI. Esperemos que este programa sea sostenible para la licencia CS en el futuro», dijo.

A través de esta capacitación y certificación, Djarum Foundation y PSSI esperan que los entrenadores más competentes nazcan para promover talentos de fútbol jóvenes indonesios desde una edad temprana, de acuerdo con la visión del Servicio Deportivo de la Fundación Djarum para promover el deporte nacional.