Man UTD Gerente Target Andoni Iraola obtuvo explícitamente la luz verde para el movimiento

Manchester United -Baas Ruben Amorim está bajo una enorme presión en Old Trafford después de un terrible comienzo de temporada con Andonio Iraola identificado como un reemplazo potencial

Andoni Iraola se ha asociado con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Manchester United Target Andoni Iraola podría manejar ‘todos los clubes del mundo’, ha propuesto Jamie Redknapp. Los Red Devils están considerando un cambio en la administración después del terrible comienzo del club de la temporada.

El actual jefe Ruben Amorim está bajo una enorme presión y un cambio puede acercarse aún más si la triste forma de United continúa. Un enlace de gerentes ya se ha asociado con el hotseat de Old Trafford, incluida Iraola Van Bournemouth.

El entrenador vasco está impresionado durante su tiempo en la costa sur, con la victoria del viernes por la noche contra Fulham, quien deja las cerezas en los lugares de la Liga de Campeones. Y Redknapp está tan impresionado que cree que Iraola sería un activo para todos los clubes, incluido United.

«Es increíble, qué activo para el club. Creo que podría manejar todos los clubes en el fútbol mundial, realmente lo digo en serio», dijo Redknapp a Sky Sports.

«Tiene tanta calidad, mejora a los jugadores, le da a los jugadores jóvenes oportunidades, el sistema es genial, todo lo que haces es muy progresivo, es emocionante, está en el pie delantero.

«Diría que ahora es uno de los mejores gerentes del fútbol mundial. Solo tienen que disfrutarlo mientras él está aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe … un gran gerente en un club tan pequeño»?

El experto colega Steve Sidwell estuvo completamente de acuerdo y afirmó que los jugadores disfrutarían de la oportunidad de jugar bajo el español. Agregó: «Él simplifica el juego. Como jugador de fútbol, ​​si vas al campo, solo quieres dos o tres instrucciones, no demasiado complicadas, creo que eso es lo que hace.

Ruben Amorim está bajo una enorme presión en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

«Si miras la forma en que juega Bournemouth, de alta intensidad, la pelota ganará lo más alto posible en el campo como podamos. Van directamente; saben cómo cambiar los equipos y jugar en sus fortalezas.

«Tienen los jugadores allí que harán eso. No hay egos, conocen sus trabajos, conocen su papel. Parece que todos se entretienen a sí mismos. Me gustaría haber jugado entre él».

Iraola fue nombrada por Bournemouth en 2023 después del anterior jefe Gary O’Neil. Llevó al club al duodécimo en su temporada de debut, mientras que el noveno terminó la próxima campaña.

Las cerezas han pasado una revisión de verano, con una serie de jugadores prominentes, incluidos Milos Kerkez, Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen y Dango Outtara, quienes fueron vendidos por la ventana. Pero eso no ha hecho nada para detener el progreso de Bournemouth, quien ha logrado aumentar cuatro victorias de sus partidos iniciales de la Campaña de la Competencia Seven.

Iraola firmó un nuevo acuerdo de dos años con el club el verano pasado, aunque se esperan conversaciones sobre un contrato renovado.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.