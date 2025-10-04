Soimah rechazó sin rodeos la oferta de ingresar a la política, admitir que el cerebro era incapaz y miedo a la corrupción

Sábado 4 de octubre de 2025 – 22:02 Wib
VIVA – Artista multitalento Soimah Pancawati nuevamente atrajo la atención pública a través de su confesión. En una conversación con Andhika Pratama y Wendi Cagur, Soimah reveló que aparentemente le habían ofrecido ingresar a la política.
Aun así, eligió rechazar la oferta por una razón muy honesta y lo que es. Comenzando por los antecedentes educativos al miedo a cometer una corrupción. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.
«No (hay la intención de ingresar a la política), pero la oferta fluye», dijo Soimah cuando se le preguntó sobre las oportunidades de la política citada de YouTube Wendi Cagur el sábado 4 de octubre de 2025.
Según Soimah, sintió que el mundo político no era un lugar adecuado para él. Humildemente afirmó no tener la capacidad y la preparación mental para saltar al reino.
«Porque mi cerebro no puede ir allí. Tengo que ser consciente de sí mismo», dijo.
Soimah también agregó que estaba preocupado de no poder llevar a cabo las grandes responsabilidades asociadas a un funcionario público.
«No, no puedo, me temo», dijo con firmeza.
Incluso con su estilo humorístico pero honesto, Soimah había bromeado que solo querría entrar en política si tuviera una riqueza extraordinaria para no ser corrupto.
«Si tengo cientos de billones de dinero, quiero hacerlo, por lo que no es corrupción», dijo.
Soimah admitió que había recibido varias veces una invitación para conocer a aquellos que querían reclutarlo a la política, pero siempre se negaba a venir.
«Una vez (ofrecido), no lo encuentro porque más tarde si encuentra una foto, ahora se ha convertido en noticias», agregó.
Además, Soimah también reveló una serie de cosas que lo hicieron aún más seguro para rechazar la oferta.
«Una corrupción, dos no son confiables, mis tres cerebros no han podido.
Además, Soimah se dio cuenta de que su estilo de discurso enfocado podría ser un gran problema si realmente se convirtiera en una oficial.
«Porque tengo un estilo de discurso grosero que no puede ser aceptado por todos, así que si, por ejemplo, me convierto en un funcionario o me convierto en un DPR, wow peligro con mi boca», dijo con una sonrisa.
Aun así, Soimah cerró la conversación en un tono sabio. No descartó la posibilidad de que algún día su punto de vista pudiera cambiar.