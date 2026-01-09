Decenas de estudiantes de SMKN 11 Semarang sufrieron náuseas y vómitos después de comer MBG

Semarang (ANTARA) – Al menos 75 estudiantes de la escuela secundaria vocacional estatal (SMK) 11 de Semarang informaron haber experimentado náuseas, vómitos, mareos e incluso dolor de estómago después de comer el menú de comidas nutritivas gratuitas (MBG).

El jefe del Departamento del Servicio de Educación Regional I de Java Central, Haris Wahyudi, confirmó el incidente en Semarang el viernes, confirmando que todos los estudiantes que informaron eran de una escuela.

Explicó que el incidente ocurrió el jueves (8/1), y los estudiantes comenzaron a sentir síntomas alrededor de las 4 de la tarde, o varias horas después de comer MBG en la escuela.

«Alrededor de las 16:00 horas, hubo varios estudiantes que experimentaron síntomas como náuseas y luego mareos. Tenemos datos de 75 niños que informaron esto», dijo.

De los 75 estudiantes que experimentaron estas quejas, cuatro fueron tratados en el hospital y a dos de ellos se les permitió regresar a casa, mientras que los estudiantes restantes solo recibieron tratamiento en casa.

Dijo que el número de estudiantes en SMKN 11 Semarang era de aproximadamente 1.400 personas y todos consumían el menú MBG, pero sólo un pequeño número informó haber experimentado estos síntomas.

Los reportes recibidos indican que al momento del incidente los estudiantes sintieron que había algo extraño en el menú MBG distribuido ese día; No eran como los días normales.

Además, el programa MBG se ha estado ejecutando en SMKN 11 Semarang desde agosto de 2025 y esta es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo.

“De hecho, hubo informes de estudiantes de que olía un poco, como si fuera un poco diferente”, dijo, transmitiendo informes de estudiantes.

El menú de MBG que consumían los estudiantes en ese momento incluía arroz, calabaza salteada, buñuelos de tofu, pollo desmenuzado y sandía.

Según sospechas preliminares, las quejas se debían a guarniciones de pollo que parecían rancias, pero la causa exacta aún estaba a la espera de los resultados de una evaluación adicional.

Como primer paso, destacó que la distribución de MBG en la escuela se detuvo temporalmente mientras se realizaba una revisión con varias partes relacionadas, incluido el equipo de la Agencia Nacional Central de Nutrición (BGN).

«Así que temporalmente (MBG) se ha detenido mientras se evalúa o busca la causa. Eso es sólo una sospecha, sí, es un viejo problema alimentario», dijo.

Lo que está claro, dijo, es que su partido garantiza que el tratamiento de los estudiantes se lleve a cabo rápidamente, es decir, que los estudiantes que experimenten síntomas sean trasladados inmediatamente al centro de salud más cercano.

