Video del teléfono de un agente de ICE muestra una feroz confrontación antes del tiroteo – Oficial de la ley

La esposa de Renee Nicole Good estaba frustrando a los agentes de ICE momentos antes del tiroteo fatal en Minneapolis, según un nuevo e impactante video tomado del teléfono celular del agente obtenido por Alpha News.

El video fue filmado por el oficial Jonathan Ross y muestra la interacción combativa entre los Good justo antes del tiroteo.

Mientras Ross registra la interacción, Renee le dice: «Está bien, amigo, no estoy enojada contigo», antes de que su esposo comience a hablar con el oficial.

“Está bien, no cambiaremos nuestra situación. [license] Señales todas las mañanas para que lo sepan», dijo Rebecca. «Será la misma señal cuando hablen con nosotros más tarde, está bien, ciudadanos estadounidenses».

«¿Quieres venir con nosotros? Te digo que almuerces, muchachote. Adelante», Rebecca Good se burla de Ross mientras filma con su propio teléfono afuera del auto.

Luego intenta volver al lado del pasajero, mientras un oficial ordena: «Sal del auto de King» y Renee retrocede, antes de soltarse y golpear a Ross, lo que lo llevó a abrir fuego.