¿Tus órganos íntimos se sienten más pequeños? Estas son 4 causas médicas de las que los hombres rara vez son conscientes

VIVA – Sentimientos de ansiedad o inseguridad sobre el tamaño. organos intimos En los hombres, en realidad es muy común en los hombres cuyos órganos vitales tienden a agrandarse durante una erección (cultivador) o aquellos que desde el principio parecían grandes (ducha).

Esta ansiedad puede empeorar aún más si existe la percepción de que el tamaño de sus órganos íntimos en realidad está disminuyendo. La buena noticia es que, si esto sucede, suele haber una explicación razonable y una solución.

La doctora Rena Malik, especialista en urología y cirujana pélvica, explicó que la longitud de los órganos íntimos puede cambiar debido a muchos factores. Desde la temperatura ambiental, el nivel de erección en ese momento, hasta las condiciones de estrés.

«Cuando el urólogo mide la longitud órganos íntimos masculinosel método es siempre el mismo cada vez. «Generalmente, las medidas se toman en posición no erguida, estirada al máximo y en una habitación cálida», dijo, citado en el sitio web. Salud masculinaSábado 10 de enero de 2026.

Malik luego explicó las cuatro razones principales por las que la longitud de los órganos íntimos de un hombre puede sentirse o parecer disminuir con el tiempo. La primera y más frecuente razón no es que los órganos íntimos se estén encogiendo, sino el aumento de peso.

«Cuando una persona aumenta de peso, especialmente en el área del estómago y alrededor de los genitales, parte del eje del pene se cubre y parece más corto», dijo.

La segunda razón se relaciona con la extirpación quirúrgica de la próstata. Después de este procedimiento, algunos hombres pueden sentir un acortamiento de la longitud de su pene, generalmente alrededor de 1 a 2 centímetros.

«En algunos casos, la longitud puede recuperarse lentamente con el tiempo, pero esta condición es bastante común después de la cirugía de próstata», explicó Malik.

La tercera causa es la enfermedad de Peyronie, que es una afección en la que se forma tejido cicatricial o placa en los órganos íntimos que hace que su forma cambie, se curve o se doble.

«Por lo general, esto es fácil de reconocer porque aparece un bulto que se siente claro o porque la dirección de la curvatura del pene es diferente a la habitual», dijo Malik.

La cuarta causa que es bastante común es la fibrosis corporal, que es una condición donde se reduce el flujo sanguíneo a los órganos íntimos, lo que también afecta la calidad de las erecciones. Este problema puede desencadenarse por enfermedades como enfermedades cardíacas y diabetes, o por microlesiones que se producen durante el ejercicio o durante una actividad sexual excesivamente intensa.